Pumas de la UNAM rasguña el empate en casa frente al León

Los Pumas UNAM evitaron la derrota este domingo gracias a un gol del brasileño Juninho, quien selló el empate 1-1 frente al León en el Estadio Olímpico Universitario, en la continuación de la tercera jornada del Clausura del fútbol mexicano.

El colombiano Diber Cambindo había adelantado al conjunto esmeralda en la primera mitad, pero un cabezazo de Juninho en el complemento permitió a los universitarios rescatar un punto como locales.

León golpea primero en Ciudad Universitaria

El León salió con una propuesta ofensiva desde el inicio y muy pronto puso a prueba al guardameta Keylor Navas. Al minuto 6, Cambindo estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de zurda que fue bien detenido por el costarricense, ex figura del Real Madrid.

La insistencia visitante dio frutos al minuto 9. Tras un tiro de esquina, Diber Cambindo ganó la posición y de cabeza envió el balón al fondo de la red para el 0-1.

Pumas reacciona y empieza a generar peligro

Tras el gol en contra, Pumas UNAM ajustó líneas, se adueñó del balón y comenzó a pisar con mayor frecuencia el área rival. Al minuto 38, el empate estuvo cerca cuando el panameño Adalberto Carrasquilla remató desviado luego de una asistencia del ecuatoriano Pedro Vite.

Keylor Navas sostiene a los universitarios

En la segunda mitad, el León volvió a arrancar mejor y al 65 los Pumas necesitaron nuevamente de Keylor Navas, quien le cerró el ángulo a Juan Pablo Domínguez y frustró una clara oportunidad de gol para los visitantes.

Juninho aparece y salva el empate

Con el paso de los minutos, los Pumas UNAM crecieron en el partido. El técnico Efraín Juárez movió sus piezas y al 67 envió al campo a Alan Medina, quien fue determinante.

Ocho minutos después, Medina puso un centro preciso que Juninho conectó de cabeza al 75 para marcar el 1-1 definitivo, desatando la celebración en las gradas de Ciudad Universitaria.

Cierre intenso y reparto de puntos

Los locales presionaron en los minutos finales en busca del triunfo, pero el León defendió con orden y logró conservar la igualada, llevándose un punto valioso como visitante.

Pumas sube en la tabla del Clausura

Con este resultado, los Pumas UNAM se mantienen invictos en el torneo y alcanzaron cinco puntos tras un triunfo y dos empates, ubicándose en el sexto lugar de la clasificación, a cuatro unidades del líder Guadalajara, que mantiene paso perfecto.

El León se colocó noveno de la tabla con cuatro puntos luego de tres jornadas disputadas.

Así va la jornada 3 del Clausura

La jornada tres comenzó el viernes con la goleada del Monterrey del español Sergio Canales por 1-5 sobre Mazatlán, con goles de Jesús Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el francés Anthony Martial, Germán Berterame e Iker Fimbres; por los locales descontó el ecuatoriano Jordan Sierra.

El sábado, Guadalajara venció 2-1 a Querétaro con anotaciones de Armando González y Roberto Alvarado, sumando su tercer triunfo consecutivo. Con nueve puntos es líder, dos por encima del campeón Toluca, que empató sin goles ante Tigres UANL.

En otros encuentros, Cruz Azul derrotó 1-0 a Puebla con gol del argentino José Paradela, Atlas superó 0-1 a Necaxa, mientras que Tijuana y San Luis igualaron 1-1.

La jornada 3 del Clausura concluirá este domingo con los partidos Santos Laguna vs Juárez FC y Pachuca vs América, duelos clave para el acomodo de la tabla en la Liga MX.

