Acusan a mujer en Carolina del Norte de envenenar bebidas y cometer dos asesinatos

Una mujer de Carolina del Norte fue acusada de asesinato en primer grado tras una investigación que, según las autoridades, reveló que no solo habría provocado la muerte de una persona en 2025, sino que también estaría vinculada con un homicidio ocurrido hace casi dos décadas.

La acusada fue identificada como Gudrun Casper-Leinenkugel, de 52 años, quien enfrenta cargos por la muerte de Leela Livis, de 32 años, según informó la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (NCSBI).

Durante el curso de la investigación, los detectives localizaron evidencia que vincula a Casper-Leinenkugel con el asesinato de Michael Schmidt, ocurrido en el condado de Henderson en 2007, lo que derivó en la presentación de un segundo cargo de asesinato en su contra.

Uso de acetonitrilo en bebidas, según fiscales

Las autoridades también imputaron a la mujer dos cargos de intento de asesinato y tres cargos de distribución de alimentos o bebidas prohibidos, al considerar que habría introducido deliberadamente una sustancia química tóxica en bebidas destinadas a al menos tres personas.

De acuerdo con una orden de arresto revisada por Law&Crime, la acusada habría distribuido o provocado la ingestión de bebidas que contenían acetonitrilo, un disolvente químico utilizado en productos farmacéuticos, pesticidas y baterías. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta sustancia puede formar cianuro en el organismo y provocar toxicidad retardada, con consecuencias potencialmente mortales.

Antecedentes como empresaria gastronómica

Casper-Leinenkugel había sido objeto de un reportaje en 2016 en el medio local Mountain Xpress, que reseñó la apertura de su restaurante Patton Public House en Asheville. En ese momento, la mujer afirmaba haber abierto seis restaurantes y bares en distintos puntos del país.

Registros judiciales indican que un juez negó la solicitud de libertad de la acusada. Actualmente, Casper-Leinenkugel permanece recluida en el Centro de Detención del Condado de Henderson.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha para su próxima comparecencia ante el tribunal.

