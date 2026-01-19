Nueva ronda de pagos del Seguro Social: estos son los jubilados que recibirán el monto mínimo

La segunda ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los jubilados después de mayo de 1997 comenzará esta semana con montos que podrían alcanzar los $5,000 dólares.

De acuerdo con el cronograma de pago del Seguro Social publicado mensualmente, los jubilados que solicitaron su retiro después de mayo de 1997, y tienen fecha de nacimiento entre los días 11 y 20 de cualquier mes recibirán su pago este miércoles 21 de enero.

Aunque el Seguro Social abarca el pago de todos los jubilados y asegurados a los programas social, no todos reciben los mismos montos, ya que, la entidad evalúa ciertas condiciones del beneficiario, en este caso su edad de jubilación.

Dependiendo de la edad de jubilación pueden ser los montos. Los jubilados a los 62 años recibirán este año $2,000 dólares, es el pago mínimo, esto se debe a que la entidad resta el 30% de los beneficios.

Por su parte, los jubilados a los 65 años que es la edad plena de retiro reciben el 100% de los pagos, unos $3,000 dólares mensuales, mientras que, los jubilados que retrasan la jubilación hasta los 70 años obtienen más del 100% de los beneficios los cuales alcanzan los $5,000 dólares.

Finalmente, el cronograma de pago de la SSA cierra con la tercera ronda para el mes de enero con la distribución de los beneficios a los jubilados el próximo miércoles 28, con los cheques a los nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Sigue leyendo: