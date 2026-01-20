Con sorpresas: los eléctricos más vendidos en EE.UU. en 2025

El mercado de los vehículos eléctricos en Estados Unidos vivió en 2025 uno de sus años más reveladores. No fue una temporada de crecimiento lineal ni de cifras récord sostenidas, sino un período de contrastes: meses de fuerte dinamismo impulsados por beneficios fiscales y una recta final más fría tras la retirada de varios incentivos federales.

Aun así, el sector logró consolidar un grupo de modelos que se convirtieron en referencias comerciales y tecnológicas.

Más allá de las fluctuaciones trimestrales, el ranking anual dejó claro que la electrificación ya no es un experimento limitado a marcas de nicho. SUVs familiares, pickups de trabajo, sedanes compactos y crossovers deportivos convivieron en una lista dominada por Tesla, pero cada vez más disputada por fabricantes tradicionales.

En total, los diez modelos más vendidos concentraron cientos de miles de matriculaciones y confirmaron que el comprador estadounidense prioriza hoy tres factores clave: autonomía realista, precio competitivo y acceso sencillo a infraestructura de carga.

El Tesla Model Y es la referencia del Tesla Model Q.

El dominio sostenido de Tesla

Tesla volvió a ser el actor central del mercado. Entre el Model Y, el Model 3 y el Cybertruck, la marca superó con holgura las 490,000 unidades en conjunto, una cifra que ningún otro fabricante estuvo cerca de igualar.

El gran protagonista fue nuevamente el Model Y, que cerró el año con 317,800 unidades registradas. Aunque esta cifra representó una caída interanual cercana al 22 %, el crossover mediano mantuvo su posición como el vehículo eléctrico más vendido del país.

Su combinación de autonomía cercana a los 510 kilómetros por carga, amplia capacidad interior, producción a gran escala y acceso prioritario a la red Supercharger siguió siendo decisiva. A ello se suman las actualizaciones remotas de software y una experiencia digital que muchos compradores ya consideran parte esencial del producto.

El Tesla Model 3 rompe barreras.

El Model 3, por su parte, ocupó el décimo lugar individual del ranking con 172,800 unidades, impulsado por su reciente renovación estética y mejoras en eficiencia aerodinámica, que le permiten superar los 500 kilómetros de autonomía en configuraciones específicas.

En una categoría completamente distinta, el Cybertruck se posicionó sexto con cerca de 29,000 unidades, confirmando que su diseño radical y su carrocería de acero inoxidable no solo atraen miradas, sino también compradores reales interesados en capacidades de remolque de hasta 5,000 kg y aceleraciones propias de un deportivo.

Chevrolet y Ford ganan terreno con propuestas accesibles

Entre los fabricantes tradicionales, General Motors fue uno de los grandes beneficiados del año gracias al Chevrolet Equinox EV, segundo del ranking con 57,945 unidades. El crecimiento fue notable frente a su debut parcial del año anterior.

Buena parte de su éxito se explica por su posicionamiento como SUV eléctrico asequible. Con un precio de entrada cercano a $35,000 dólares, diseño moderno y autonomía aproximada de 485 kilómetros, se convirtió en una puerta de acceso para compradores que querían dar el salto al mundo eléctrico sin asumir costos premium.

Chevrolet también colocó al Blazer EV en el octavo puesto, con 22,637 unidades, apostando por una estética más deportiva y versiones capaces de superar los 550 kilómetros de autonomía en condiciones ideales.

Chevrolet Equinox EV.

Ford, por su lado, mantuvo dos modelos en el top 10. El Mustang Mach-E ocupó el tercer lugar con 51,620 unidades, respaldado por su enfoque dinámico, aceleraciones por debajo de los cinco segundos en versiones GT y una imagen que conecta con el legado del Mustang tradicional.

Más abajo apareció la F-150 Lightning, séptima con 27,307 unidades. Aunque sus ventas retrocedieron frente al año anterior, sigue siendo una referencia entre las pickups eléctricas por su capacidad para alimentar herramientas mediante tomas de 240V y por su aceptación en flotas de trabajo y usuarios recreativos.

Corea y Japón consolidan su presencia

El fabricante surcoreano Hyundai continuó ampliando su base de clientes con el Ioniq 5, que alcanzó 47,039 unidades y el cuarto puesto general. Su diseño retrofuturista, inspirado en prototipos de los años setenta, y su arquitectura de 800 voltios —capaz de pasar del 10 % al 80 % de carga en apenas 18 minutos con cargadores rápidos— lo convirtieron en uno de los modelos más reconocibles del mercado.

Honda, en tanto, sorprendió con el Prologue, quinto con 39,194 unidades. Este SUV mediano prioriza la comodidad, la suavidad de marcha y la fiabilidad mecánica asociada históricamente a la marca.

Su autonomía cercana a los 450 kilómetros y su compatibilidad con la plataforma de carga Ultium de General Motors facilitaron su rápida adopción entre familias que buscaban un eléctrico sin complicaciones.

Se presenta el Hyundai Ioniq 5 2026.

Europa mantiene un rol discreto pero constante

El representante europeo mejor ubicado fue el Volkswagen ID.4, noveno con 22,373 unidades, lo que supuso un crecimiento anual del 31 %. Su enfoque práctico, con amplio espacio interior y un rango cercano a los 402 kilómetros, lo mantuvo como una alternativa sólida frente a rivales estadounidenses y asiáticos.

Volkswagen también mejoró durante 2025 la interfaz de su sistema MEB mediante actualizaciones remotas, un aspecto cada vez más valorado por usuarios acostumbrados a la experiencia digital de marcas como Tesla.

