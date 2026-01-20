El deporte español se une al luto por la tragedia del tren en Córdoba

El deporte español se volcó en muestras de solidaridad y luto tras la tragedia del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que dejó 39 personas fallecidas y decenas de heridos. Clubes, deportistas y organismos oficiales expresaron su dolor y apoyo a las víctimas y sus familias.

Minuto de silencio del Real Madrid antes de la Champions

Los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas antes de iniciar su último entrenamiento previo al partido ante el Mónaco en la UEFA Champions League.

Encabezados por Álvaro Arbeloa, los futbolistas se reunieron en el círculo central del campo de entrenamiento como gesto de respeto y duelo, sumándose así al mensaje de condolencias que el club blanco había transmitido previamente a través de un comunicado oficial.

Minuto de silencio en la Ciudad Real Madrid.

Rafael Nadal mandó un mensaje de apoyo a las víctimas

El extenista español Rafael Nadal también expresó públicamente su pesar por la tragedia ocurrida en Córdoba, enviando un mensaje a través de la red social X.

“Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz. Os envío un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles”, escribió Nadal.

El campeón de Grand Slam añadió además un mensaje de aliento para los afectados:

“Ánimo y mis mejores deseos para las personas heridas, con la esperanza de que se recuperen lo antes posible”.

Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz. 😔 Os envío un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles.



Mi ánimo y mis mejores deseos también para las personas heridas, con la esperanza de…

Pau Gasol envió sus condolencias

Otra de las grandes voces del deporte español, Pau Gasol, exjugador de la NBA, se sumó a las condolencias con un mensaje cargado de sensibilidad.

“Mis sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y todo mi ánimo y fuerza a los heridos tras esta tragedia”.

Siguiendo con tristeza las últimas actualizaciones del accidente ferroviario en Adamuz. Mis sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y todo mi ánimo y fuerza a los heridos tras esta tragedia.



Aunque muchos estemos lejos, nuestros pensamientos están con…

FC Barcelona y Atlético se solidarizan con las víctimas

Diversos clubes de Primera División emitieron comunicados oficiales mostrando su apoyo. El FC Barcelona, tras su partido ante la Real Sociedad, expresó:

“Sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente de tren de Córdoba. El Club se une a su dolor en estos momentos tan difíciles y les hace llegar todo su apoyo y cariño”.

FC Barcelona wishes to express its deepest condolences to the families and friends of the victims of the tragic train accident in Córdoba. The club shares in their grief at this very difficult time and extends its full support and solidarity. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2026

Por su parte, el Atlético de Madrid también manifestó su solidaridad:

“Nuestras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba) y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos”.

Nuestras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba) y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos. pic.twitter.com/SpuHxqh9JP — Atlético de Madrid (@Atleti) January 18, 2026

LaLiga y la RFEF confirman minuto de silencio oficial

Desde LaLiga, en coordinación con la RFEF, se confirmó que se guardará un minuto de silencio antes de los encuentros que cierran la jornada tanto en Primera División como en Segunda.

El homenaje se realizará antes de los partidos Elche-Sevilla en LaLiga y Granada-Eibar en LaLiga Hypermotion, como muestra de respeto a las víctimas del siniestro ferroviario.

Balance oficial de la tragedia en Adamuz

Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió cuando un tren que cubría el trayecto Málaga–Madrid descarriló, provocando que sus tres últimos vagones invadieran la vía contigua, por la que circulaba otro convoy con destino a Huelva.

El balance indica 39 personas fallecidas y 73 hospitalizados, 24 de ellos en estado grave, incluidos cuatro menores.

