Enfermera de Ohio es acusada por la muerte de una mujer de 84 años por congelamiento

La familia de una mujer de 84 años que murió congelada frente a una residencia de ancianos en Ohio ha presentado una demanda.

La demanda por homicidio culposo, imprudencia y negligencia alega que Alvera Meuti, paciente del Centro de Atención y Rehabilitación Avenue en Warrensville, desapareció la noche del 23 de diciembre de 2024 y posteriormente fue encontrada inconsciente en un patio exterior de las instalaciones de Warrensville Heights.

Los propietarios de las instalaciones, así como la enfermera Amber Henderson, son los acusados ​​en la demanda presentada recientemente.

En marzo pasado, Henderson fue imputada por cargos penales que incluyen homicidio involuntario y delito menor de negligencia hacia el paciente.

“Las lesiones y la muerte de Alvera se debieron a que la entidad demandada no se aseguró de que las instalaciones contaran con el personal adecuado ni con las medidas de seguridad necesarias para proteger y satisfacer las necesidades de sus residentes, incluida Alvera”, afirma la demanda.

Nurse at Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center, Amber Henderson, Indicted on Charges Related to the Death of 84-Year-Old Alvera Meutihttps://t.co/1Tph8vdIkN pic.twitter.com/INkhQyecvj — Cuyahoga County Prosecutor's Office (@CuyahogaProsOf) March 26, 2025

Según la demanda, Meuti, quien padecía múltiples afecciones de salud y necesitaba revisiones periódicas, no se encontraba en su habitación cuando Henderson la revisó a las 9:30 p. m. del 23 de diciembre.

La demanda, consultada por People, alegaba que la habitación de Meuti estaba ubicada junto a una puerta de salida “que se dejó sin llave a pesar de que debería haber un teclado y una alarma, para evitar que un residente saliera sin previo aviso o sin que sonara la alarma”, afirma la denuncia.

Según la fiscalía, más tarde esa noche, alrededor de las 12:36 a. m., Henderson intentó llamar a la familia de Meuti para comprobar si estaba con ellos. “La familia no respondió y Henderson continuó con su turno”, según un comunicado de prensa. “A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30 a. m., Henderson le informó a su supervisor que no había visto a Alvera en todo su turno, y se emitió un “Código Morado””.

Meuti fue encontrada afuera, en el patio, boca arriba. Según la demanda, la octogenaria fue encontrada cerca del área por donde salió y “cerca de una puerta que se cerró tras ella, sin posibilidad de volver a entrar. Alvera murió de hipotermia al congelarse”.

Henderson fue arrestada el 16 de enero y se declaró no culpable de los cargos penales. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 27 de enero, según Fox 8.

El abogado de Henderson, Charles W. Bennett, declaró a Fox 8 que su cliente “no hizo nada malo”. “La defenderé enérgicamente”, añadió.

