Rosie, hermana de Jenni Rivera, presume en fotos a su nieto recién nacido

La dinastía Rivera no para de crecer y ahora lo hizo por el nacimiento del primer nieto de Rosie Rivera, una de las hermanas de la fallecida Jenni Rivera.

La noticia del nacimiento del nuevo integrante de la familia fue dado a conocer por la propia cantante, quien recurrió a sus redes sociales para compartir que el pasado 15 de enero le dieron la bienvenida a Michael Nason Juárez, su primer nieto y quien es hijo de su hija Kassey.

Si bien su nacimiento se produjo hace 5 días, la orgullosa abuela recurrió a sus redes sociales este lunes para compartir con sus seguidores mayores detalles de la gran dicha que siente en esta nueva etapa de su vida.

“Nuestra vida ha cambiado para siempre. Michael Nason Juárez marca la temporada de la cosecha. Nason fue el primer hombre al pisar tierra seca cuando Moisés partió el Mar Rojo. Tomó el paso de fe, tomó el riesgo de que se cerrará el mar de nuevo, pero decidió creerle a Dios y ser líder”, escribió Rosie en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram y en la que explicó el significado del nombre que le dieron a su nieto.

En su publicación aseguró que tanto su hija, como su nieto, se encuentran bien, a la vez de que destacó el actuar de su yerno como esposo y como recién estrenado papá.

“Gracias a Dios Kassey y Nason están sanos. Mi yerno fue atento, cariñoso y la apoyo en cada momento. Tuve el privilegio de estar allí. Que bendición. Gracias Padre Celestial por mi nieto sano y hermoso”, publicó Rosie la noche de este lunes.

Su mensaje, el cual de inmediato se llenó de corazones rojos, estuvo acompañados de unas muy tiernas fotos del nuevo bebé de la dinastía Rivera.

En la primera de las fotos se ve al menor acostado de lado, mientras se tapa su carita con una de sus manos y luce un outfit de lunas y estrellas, así como una pulsera con su nombre.

En otra de las imágenes que publicó su abuela se ve al pequeño Michael con un gorrito y en la zona de cuneros junto a un pizarrón con su ficha técnica, en donde se detalla cuánto pesó y midió, así como su fecha de nacimiento.

Las muestras de cariño de la recién estrenada abuela hacia su nieto no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes la llenaron de amor.

“Awwwww que belleza!! Que emoción! Felicidades Rosie y Kassey! 😍😍😍😍”, le escribió Myrka Dellanos, quien fue una de las celebridades que festejó la buena nueva.

