Rosie Rivera asegura estar a unas libras de llegar a su peso ideal

Desde hace tiempo Rosie Rivera comenzó a mostrar en sus redes sociales cómo iba avanzando en su proceso para perder peso, y ahora está a punto de cumplir su objetivo. Ella publicó en Instagram un video en el que aparece usando una camiseta negra y ajustados leggings verdes, que resaltaron al máximo su silueta.

En el clip, Rivera dice entusiasmada: “Amigas, estoy súper feliz, otra libra y media menos”. Y no sólo señaló cuánto ha rebajado, sino que aseguró que la meta está muy próxima: “Ya casi llegó a mi peso ideal”. También se le ve dejándose tomar las medidas de sus brazos, mientras señala: “Me voy a dar cinco libras para poder jugar”.

Según la hermana de Jenni Rivera (a quien también le tomaron medidas de sus caderas), el régimen que está tomando para reducir medidas ha llegado a un punto donde no es tan rápido como al principio. “Las medidas van bajando poco a poco. Ya en este tiempo es cuando una va bajando menos y menos, pero estoy feliz, me siento bien”.

A Rosie la inyectaron en el estómago, pero ella se mostró sonriendo, sin ningún dolor aparente: “No me duele, y me ayuda muchísimo a controlar esa ansiedad de comer, me ayuda a controlar la boca”. La también cantante, de 43 años, sacó su faceta de modelo y posó para una foto, pero informó que el ejercicio es importante, y ha estado tomando muchas clases de Pilates: “Yo he hecho el Pilates regular, en el que no usas una máquina, y ahora el Pilates moderno. Luego, me voy a la caminadora”.

