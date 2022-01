Video de Rosie Rivera y su esposo Abel teniendo una discusión sale nuevamente a la luz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de todo el revuelo que hay entre los Rivera por la auditoría a la empresa de Jenni Rivera, JRE, ha vuelto a la luz un video donde se ve a Rosie Rivera discutir con su esposo Abel Flores por tratarla: “Como chofer”. En el mismo se ve a la ex albacea de Jenni Rivera manejando y atrás su marido, quien al percatarse que Rosie lo estaba grabando, no puso reparo en dejarse ver molesto.

“Al parecer ahora soy una conductora de Uber, ¿verdad Abel? Porque pensé que eran los hombres los que deberían manejar en un matrimonio. Necesitaba que la gente viera que me hiciste manejar hoy un domingo. El problema no es que esté manejando, el problema es que no estás a mi lado. ¡Mira! está vacío ahí y yo estoy manejando como si estuviera manejando un Uber. Ok pero, ¿por qué no te sientas a mi lado, te avergüenzas o qué?, le decía Rosie Rivera en el video de la discusión a su esposo Abel Flores, quien estaba sentada en el asiento de atrás.

El mismo esposo de Rosie Rivera se molestó cuando se percató que lo estaba grabando. Al final, la propia Rosie Rivera terminó pidiéndole disculpas a Abel: “Ok baby, lo siento. En serio lo digo, lo siento. Seré tu conductora de Uber todo el día cualquier día. Es mi honor, mi privilegio. Ok, no me lo estás haciendo fácil. Ahora tú tienes que pedirme perdón porque yo te pedí perdón a ti y tú no lo aceptaste. Y estoy siendo humilde…”, continuó diciendo Rosie.

Una de las cuentas de Instagram de Univision fue la que trajo a colación esta discusión, así como también dejó ver videos de otra fuera del auto a plena luz del día. Pero, ¿por qué salen a luz de nuevo estas discusiones entre Rosie Rivera y su esposo Abel Flores? La respuesta es simple.

Luego de la auditoría que pidió Johnny López, hermanito de Chiquis Rivera, a la empresa de su madre manejada por Rosie Rivera y los asuntos musicales Juan Rivera, el nombre de Abel Flores salió a relucir. Chiquis explicó en un video que el esposo de Rosie Rivera habría tomado prestado un dinero de la empresa pero que, al Rosie darse cuenta, de inmediato lo repuso de propio bolsillo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por su parte, su hermano Juan Rivera dijo cuál era su sueldo en la empresa y cuánto se le debe. También habló de los problemas con su hermano, Lupillo Rivera y cómo este le dio la espalda a sus hermanos y apoyo a sus sobrinos. Esto lo hizo Juan a principios de semana en una conferencia de prensa, a la que citó a todos los medios y en la que estalló en llanto en varias veces al explicar todo el drama que está atravesando su familia. Mismo que esperamos resuelvan de la mejor manera posible para todos. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

