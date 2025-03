Rosie Rivera habla sobre la liberación de Trino Marín: “Ojalá jamás se acerque a mí o a mi familia”

Rosie Rivera habló por primera vez acerca de cómo se siente tras enterarse de la liberación de Trino Marín Quevedo, ex esposo de su hermana Jenni Rivera, quien fuera condenado en 2007 a 31 años de prisión por haber abusado sexualmente de ella y de sus sobrinas Chiquis y Jacquie Rivera.

En entrevista para el programa “Desiguales”, Rosie comentó que a ella la llamaron para informarle del proceso de reducción de sentencia (Marín sólo cumplió 18 años de prisión), e incluso le dijeron que si ella quería, podía alegar que él estuviera más tiempo tras las rejas, pero que optó por no hacerlo. “Le doy gracias a la ciudad de Long Beach, que me llamaron. Llaman a las víctimas y les informan que esto está sucediendo. Incluso me invitaron a estar ahí, el último día de la Corte. Yo decidí no presentarme. Para mí no era necesario verlo otra vez, o alegar que él se quedara más tiempo, para mi sanación o en el proceso que estoy ahorita. Confío en Dios primeramente, y en el sistema legal, que no es perfecto, pero confío en que ellos tiene esa última decisión”.

Rosie dijo que ya ha perdonado a su agresor, sobre todo porque era necesario para que ella misma estuviera mejor, pero fue firme al asegurar que jamás dejaría a uno de sus hijos con Trino: “Sí lo perdoné, por mí. No era como que me levanté con ganas de perdonarlo, mucho menos que fue fácil. Lo odié 18 años. Pensé en esta persona todos los días, desde los ocho años hasta pasando mi juventud, y me cansé. Me cansé de odiar a alguien. Toma mucha energía, y sí lo perdoné por mí, para mí, para mis hijos, para mi pareja, pero yo no confiaría a mis hijos con él. Es muy diferente perdonar y reconciliar, o tener una relación”.

La hermana de Lupillo Rivera dijo desconocer si Marín, en el tiempo que estuvo en la cárcel, fue rehabilitado: “El sistema que tenemos actualmente no es el mejor para rehabilitar. No sé si le dieron terapias, pero sí sé por parte de sus hijos que él tuvo un tipo como de aceptación de lo que había hecho, que creo que es lo más importante. Reconocer que has hecho un mal y también decir que no fue el mejor padre, que cometió errores. Luego, según lo que he escuchado, él se reconcilió con Dios, y tiene una relación con Dios, y eso puede ayudar mucho”.

Rivera aceptó estar inconforme con el hecho de que le redujeran la condena a su agresor, pero dijo que tuvo que aceptarlo para poder tener paz: “Yo tenía en mi mente 31 años, eso es lo que uno tiene en su mente y uno se queda con eso. Porque ¿cuánto puede valer mi inocencia y mi juventud, la inocencia de sus hijos, el dolor que pasó mi familia? Cuando le dieron 31 años, dije: ‘Está bien’ Porque eso decidió el sistema. Cuando cortan esa condena sí te cala, pasas un proceso como de: ‘¡Ah, ya cambió!’ Pero lo tuve que soltar, porque no me puedo quedar como enojada toda la vida. No sé si estoy satisfecha, pero ellos han de saber, y yo tengo que tener paz con el proceso, para no vivir con ese coraje”.

La también cantante también dijo que no quiere volver a ver a su ex cuñado, y espera que él jamás se atreva a acercarse a su familia. “Gracias a Dios ya estoy grande, no soy la más fuerte y él sigue siendo hombre, pero ahora sí levantaría todo, pero para proteger a mis hijos, con todo, en un segundo. Espero nunca verlo, no tengo esa necesidad. De joven quería verlo y quería gritarle. Ya de más grande quería hacerle preguntas. Ahora ya no las necesito, pero tampoco lo quiero ver, y ojalá que jamás se acerque a mí o a mi familia, pero que también no se atreva a acercarse a mis hermanos, porque creo que ellos todavía están en proceso de sanación”.

