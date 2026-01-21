Alicia Villarreal rompe el silencio sobre el nuevo proceso legal que enfrenta: “No se vale”

La cantante Alicia Villarreal se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública tras reaparecer ante las cámaras a las afueras del Tribunal Superior de la Ciudad de México, esto como parte de una solicitud de protección para ella y su pareja, Cibad Hernández, ante las presuntas amenazas del empresario Francisco Cantú.

En esta ocasión, la intérprete de “Insensible a ti” generó controversia al ser captada visiblemente afectada a su salida del recinto, en compañía de su pareja. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, evitó brindar detalles del caso para no entorpecer el avance del proceso que se mantiene en curso.

En su lugar, aprovechó el espacio para lanzar un contundente mensaje en el que defendió su postura y pidió un alto a la ola de difamaciones que ha recibido, argumentando que existe una delgada línea entre emitir una opinión y la violencia.

“Ha sido un poquito difícil y complejo, pero pues aquí estamos para que se haga justicia y para que la gente entienda que hay posiciones, y que se tiene que respetar a los demás“, indicó ante las cámaras que la esperaban a su salida.

Alicia Villarreal cambia de abogado en su caso contra Cruz Martínez

Si bien no se concedieron actualizaciones sobre este proceso legal, recientemente se confirmó que Villarreal acudió al Centro de Justicia para las Mujeres de Nuevo León para formalizar la autorización legal de su representación, que ahora queda en manos del abogado Gerardo Rincón, dentro del caso por violencia digital con Cruz Martínez.

Durante la comparecencia realizada en días previos, además de habilitar a la defensa para continuar con el caso tras la etapa de investigación complementaria, se concedió a Rincón el acceso completo al expediente para revisar el desarrollo del procedimiento y analizar posibles irregularidades.

El cambio en el equipo de defensa de Alicia Villarreal surge luego de detectarse presuntas fallas administrativas y la falta de notificación dentro del proceso legal. De acuerdo con los reportes de las autoridades, esto se debería al fallo en el sistema de la Fiscalía Estatal que ha afectado el desarrollo del procedimiento durante las últimas dos semanas.

