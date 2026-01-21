Gemini ahora puede crear exámenes tipo SAT para ayudarte a practicar de forma gratuita
La nueva función de Gemini facilita crear versiones realistas de exámenes SAT que permitan ayudarte a mejorar tu puntaje
Google acaba de lanzar una función nueva en Gemini pensada específicamente para estudiar: exámenes de práctica completos y gratis que, por ahora, arrancan con el SAT. Con esto, cualquier estudiante puede generar una versión tipo SAT bajo demanda, practicar como si fuera “día de examen” y detectar en qué temas debe enfocarse para subir su puntuación antes de aplicar a la universidad.
Gemini ahora te arma un SAT completo personalizado y sin costo
La novedad es clara: Google integró en Gemini la posibilidad de tomar pruebas de práctica de larga duración, disponibles cuando quieras y sin pagar. En lugar de limitarse a quizzes sueltos o tarjetas de memoria, la idea es acercarte a una experiencia más realista y “de alto impacto” para quienes están en modo admisión universitaria, donde el SAT todavía pesa mucho.
Además, Google explica que más pruebas estandarizadas podrían sumarse después. Para estudiantes que no tienen presupuesto para cursos caros o tutores, esto puede convertirse en una alternativa bastante potente, porque el acceso es inmediato y bajo demanda.
Preguntas basadas en contenido verificado
Uno de los puntos que Google recalca (y que vale oro en tiempos de IA generativa) es que estas pruebas no salen de la nada: están basadas en contenido “rigurosamente verificado” de empresas educativas reconocidas, incluyendo The Princeton Review. Ese detalle busca resolver una preocupación típica: cuando se estudia con IA, a veces el material puede ser irregular o poco alineado con el examen real, y aquí Google promete una base más sólida y parecida a lo que verás en el SAT oficial.
En pocas palabras: no es solo “Gemini inventando preguntas”, sino un enfoque con material curado para que practicar se parezca más a presentar una prueba real. Para un estudiante, eso significa menos tiempo dudando si lo que está respondiendo tiene sentido y más tiempo entrenando habilidades reales del examen.
Feedback inmediato para mejorar tu puntuación
El flujo es bastante directo: terminas el examen y Gemini te entrega retroalimentación inmediata sobre en qué te fue bien y en qué te faltó. Lo más útil es que, si te atoras con una pregunta o no entiendes por qué la respuesta correcta es la correcta, puedes pedirle a Gemini que te lo explique, como si tuvieras un tutor encima (pero sin la presión).
Y aquí está la parte que más conecta con el objetivo final —subir el puntaje—: al marcar “knowledge gaps” (lagunas de conocimiento), Gemini puede ayudarte a convertir esos hallazgos en un plan de estudio más enfocado, en vez de estudiar “a ciegas”. Para quien va a repetir el SAT o lo hará por primera vez, esto apunta a algo muy concreto: practicar completo, revisar errores, entenderlos, ajustar el estudio y volver a intentarlo con más precisión.
