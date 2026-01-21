Hispano huye de hombre armado con machete en lavandería de Los Ángeles

Un adolescente hispano salió ileso de la persecución de un sujeto armado con un machete en el interior de una lavandería en la ciudad de Pomona, en el condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió a las 9:15 a.m. del 17 de enero en las instalaciones del “Super Wash N Dry”, en 690 Fairplex Drive, en Pomona, donde el sospechoso persiguió al hispano de 17 años por vestir una camiseta de los San Francisco 49ers, según el padre del menor, dueño del negocio.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un hombre entró a la lavandería con un machete de gran tamaño y perseguía al adolescente, mientras le hacía comentarios despectivos sobre la camiseta de los 49ers que llevaba puesta.

El sujeto salió por un momento de la lavandería, pero regresó cuando el padre del joven cerró la puerta y enfrentó cara a cara al sospechoso armado.

En la grabación, se observa cuando el hombre blandió el machete y estrelló el vidrio de la puerta de la lavandería, con el dueño del negocio a corta distancia del arma.

“Me está diciendo que me quite la cachucha roja, igual que le decía a mi hijo, y rompe el vidrio. Por suerte, pude apartarme del machete que atravesaba el cristal y, tras un pequeño intercambio de golpes, se fue”, dijo el dueño de la lavandería, Phil Hernández.

“Al final, creo que lo más importante para mí era mantener a salvo a todos en el local, a mis clientes y a mi hijo“, agregó.

Hernández aseguró que nunca había visto al sospechoso, y mencionó que su hijo no sufrió ninguna lesión por este encuentro y que se encuentra bien.

El dueño de la lavandería dijo que en la zona donde se encuentra su negocio hay personas sin hogar, pero aclaró que suelen ser reservadas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Pomona, el hombre armado se alejó del lugar antes de que llegaran los oficiales y hasta este miércoles no había sido identificado.

Hernández consideró que su lavandería no era el objetivo y que el ataque había sido completamente aleatorio.

Las autoridades de Pomona asignaron a un detective para investigar este incidente.

