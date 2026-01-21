Kia actualiza el Niro con nuevo diseño y más tecnología

El Kia Niro ha sido uno de esos modelos que rara vez abandonan las listas de los más vendidos dentro de la categoría de vehículos electrificados. Su equilibrio entre tamaño compacto, eficiencia mecánica y precio contenido lo convirtió en una opción recurrente tanto para conductores urbanos como para quienes buscaban un SUV funcional para el día a día.

Lee también: El Chevrolet Equinox EV enfrenta retiro masivo por seguridad

Ahora, la marca surcoreana ha decidido actualizarlo en profundidad para evitar que el paso del tiempo le reste protagonismo frente a una competencia cada vez más agresiva.

Puedes leer: ¿Toyota se apoya en Huawei y Xiaomi para su nuevo sedán?

No se trata de una generación completamente nueva, sino de una revisión integral que afecta al diseño exterior, al habitáculo y al apartado tecnológico. El objetivo es claro: reforzar su atractivo visual, alinearlo con la identidad más reciente de la marca y mantener intactas las virtudes que lo llevaron a convertirse en uno de los híbridos más reconocidos del mercado europeo.

Un diseño exterior que lo acerca a los nuevos Kia

El cambio más evidente se encuentra en la carrocería. KIA ha aplicado al Niro el lenguaje de diseño denominado “Opposites United”, presente en sus lanzamientos más recientes. El frontal abandona las líneas suaves y conservadoras de la versión anterior para adoptar una apariencia más estructurada, con una parrilla baja integrada en el paragolpes y ópticas principales de disposición vertical.

Una fina moldura recorre el ancho del vehículo y conecta ambos faros, generando una firma luminosa más reconocible a distancia. Este recurso no solo moderniza su imagen, sino que también lo aproxima visualmente a modelos eléctricos de la casa como el EV3 o el EV9, reforzando su pertenencia a la nueva etapa estética de la marca.

En los laterales, el protagonismo del revestimiento en color negro se ha reducido. En generaciones anteriores, este elemento visual marcaba con fuerza los pasos de rueda y los bajos de la carrocería. Ahora sigue presente, pero de forma más discreta, aportando un contraste elegante sin sobrecargar el conjunto.

El eléctrico, Kia Niro. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La zaga también ha sido objeto de una transformación notable. Los pilotos LED adoptan una silueta en forma de boomerang y el portón presenta un diseño más limpio, con menos líneas decorativas y un enfoque claramente minimalista. Además, el pilar trasero abandona el acabado diferenciado y pasa a integrarse en el mismo color de la carrocería, lo que contribuye a una sensación visual más homogénea.

Interior digital, pero con mandos físicos

Puertas adentro, el Niro sigue el mismo camino que otros modelos recientes de Kia. El salpicadero está dominado por un gran panel horizontal que integra dos pantallas de 12,3 pulgadas: una para el cuadro de instrumentos digital y otra para el sistema multimedia.

El volante, ahora de dos radios, refuerza la sensación de modernidad, mientras que la disposición general de los elementos transmite mayor orden y limpieza visual. A pesar de esta digitalización, la marca ha decidido conservar algo que muchos conductores siguen valorando: los botones físicos.

El sistema de climatización cuenta con su propio módulo independiente, ubicado en la parte central del tablero, y en la consola, junto al selector de marchas, se mantienen varios controles tradicionales para funciones habituales. Esta combinación entre tecnología táctil y mandos convencionales busca facilitar la conducción y reducir las distracciones al volante.

En cuanto al espacio interior, no se esperan cambios significativos. El modelo conserva las mismas proporciones y una habitabilidad correcta tanto para los pasajeros delanteros como traseros, además de un maletero suficiente para un uso familiar o profesional moderado.

El EV, Kia Niro. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Gama mecánica electrificada para todos los perfiles

El apartado mecánico seguirá siendo uno de los grandes argumentos del Niro. La oferta contempla tres tipos de propulsión:

Una versión híbrida convencional con 127 caballos de potencia.

Una variante híbrida enchufable que alcanza los 168 caballos y puede recorrer hasta 64 kilómetros en modo eléctrico.

Una opción completamente eléctrica con 201 caballos y una autonomía homologada de hasta 467 kilómetros.

Esta diversidad permite que el modelo se adapte tanto a quienes buscan reducir consumos sin cambiar hábitos, como a conductores interesados en una movilidad casi totalmente eléctrica para desplazamientos diarios.

Por ahora, Kia solo ha mostrado imágenes oficiales del modelo actualizado y ha confirmado que su llegada a los concesionarios se producirá dentro de unos meses. Aunque no existe una fecha exacta, todo apunta a que el lanzamiento comercial se realizará durante el próximo verano o poco después.

Seguir leyendo:

Con sorpresas: los eléctricos más vendidos en EE.UU. en 2025

Menos volumen, más valor: así es el nuevo rumbo de Porsche

El BMW más potente baja $25,000 dólares de golpe