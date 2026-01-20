El Chevrolet Equinox EV enfrenta retiro masivo por seguridad

La expansión acelerada de los vehículos eléctricos en Estados Unidos no solo está transformando la movilidad, sino también elevando los estándares de seguridad y control técnico.

Por ello, General Motors se ha visto obligada a poner en marcha una de las campañas de revisión más amplias de los últimos meses, centrada en uno de sus modelos eléctricos más recientes y populares: el Chevrolet Equinox EV.

La compañía confirmó el retiro preventivo de más de 81,000 unidades correspondientes a los años modelo 2025 y 2026, luego de detectar un comportamiento anómalo en un componente diseñado para proteger a peatones y ciclistas en zonas urbanas. Aunque no se han reportado accidentes ni personas lesionadas, el problema activó los protocolos internos de seguridad y derivó en una notificación formal ante las autoridades federales.

El llamado a revisión fue publicado oficialmente por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el 11 de diciembre de 2025, y desde entonces los propietarios han comenzado a recibir avisos para programar la corrección correspondiente.

Los modelos afectados

El retiro abarca exactamente 81,177 unidades del Chevrolet Equinox EV fabricadas por General Motors y distribuidas en todo el territorio estadounidense a través de concesionarios oficiales de la marca.

Se trata exclusivamente de versiones eléctricas del SUV compacto, uno de los pilares de la estrategia de electrificación de Chevrolet por su equilibrio entre tamaño, autonomía y precio.

El modelo ha ganado visibilidad por ofrecer un rango cercano a las 319 millas por carga completa y un nivel tecnológico comparable al de rivales más costosos.

A pesar de su buena recepción comercial, el defecto detectado obligó a detener momentáneamente la imagen de “producto maduro” que la marca buscaba consolidar con esta nueva generación.

Chevrolet Equinox EV. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

El problema técnico: sonido que no suena como debería

El origen del retiro está en el sistema de alerta acústica para peatones, un dispositivo obligatorio en vehículos eléctricos e híbridos desde 2020 en Estados Unidos. Este sistema debe emitir sonidos perceptibles cuando el auto circula a baja velocidad, normalmente por debajo de los 30 km/h, para compensar la ausencia de ruido del motor.

En el caso del Equinox EV, General Motors identificó que el software del módulo de control de la carrocería fue calibrado de forma incorrecta. Como consecuencia, cuando el vehículo pasa de estar detenido a moverse lentamente —hasta unos 10 km/h—, el volumen del sonido exterior no siempre alcanza el nivel mínimo exigido por la normativa federal FMVSS 141.

En entornos urbanos silenciosos, estacionamientos o calles residenciales, esta falla podría impedir que peatones, ciclistas o personas con discapacidad visual detecten la presencia del vehículo a tiempo, aumentando el riesgo de accidentes.

La propia empresa detalló que el problema fue descubierto en septiembre de 2025 durante una prueba interna realizada por uno de sus ingenieros, quien lo reportó mediante el programa corporativo “Speak Up for Safety”, diseñado para detectar fallas antes de que se conviertan en incidentes reales.

¿Cómo será la solución para los propietarios?

A diferencia de otros retiros que implican cambios mecánicos complejos, en este caso la solución será relativamente sencilla. General Motors aplicará una actualización de software que corregirá la calibración del sistema de sonido.

Los dueños podrán recibir esta actualización de dos formas:

Mediante descarga inalámbrica “over-the-air”, sin necesidad de acudir al taller.

A través de una visita a un concesionario autorizado de Chevrolet, donde el procedimiento tomará poco tiempo y no tendrá costo alguno.

Según la compañía, la corrección es válida tanto para los modelos 2025 como para los 2026, a pesar de que existían ligeras diferencias en sus configuraciones originales.

Chevrolet Equinox EV 2024 Crédito: Chevrolet Crédito: Cortesía

Para verificar si una unidad específica está incluida en la campaña, los propietarios pueden ingresar el número de identificación del vehículo (VIN) en la página de la NHTSA o comunicarse directamente con el servicio al cliente de Chevrolet.

La norma detrás del retiro

La regulación FMVSS 141 fue creada para responder a un problema cada vez más evidente: los vehículos eléctricos son extremadamente silenciosos a bajas velocidades. Estudios de la NHTSA señalan que, sin sistemas de alerta acústica, los peatones tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir atropellos en comparación con vehículos de combustión interna.

El sonido emitido por estos sistemas no es arbitrario. Debe variar según la aceleración o desaceleración del auto, permitiendo que las personas identifiquen no solo su presencia, sino también su movimiento.

Por ello, cualquier desviación en volumen o frecuencia se considera un incumplimiento directo de la normativa, incluso si no se han producido accidentes.

