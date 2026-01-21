Maity Interiano sorprende al aparecer en Telemundo tras su salida de Univision

La presentadora Maity Interiano, quien en diciembre del 2024 dejó las filas de Univision tras 17 años, sorprendió a sus seguidores, luego de que la mañana de este martes pisara por primera vez un set de Telemundo.

La reconocida periodista, quien actualmente está embarazada de su segundo hijo, estuvo como invitada en ‘Hoy Día’, en donde se reencontró con algunos viejos conocidos, como Carlos Calderón, con quien tuvo oportunidad de coincidir en el pasado en las filas de Univision y en ‘Despierta América’.

Por medio de una publicación, que ella misma hizo en Instagram, la animadora compartió su emoción por esta nueva oportunidad le dio las vida de reaparecer a cuadro y hacerlo en uno de los programas más vistos de las mañanas.

“Primera vez visitando @telemundo ✨Gracias a @hoydia por la invitación y por tan cálido recibimiento”, se lee en un fragmento del texto con el que Maity acompañó su galería.

A continuación destacó lo bien que la pasó en el set del morning show y lo mucho que disfrutó la compañía de algunos de sus excolegas de Univision.

“Qué alegría volver a compartir con grandes amigos, abrazar a personas que han sido parte de mi camino y reencontrarme con tantas caras conocidas. Y sí… también mostrarles cómo sigue creciendo este bebé 🤍”, publicó Maity.

La expresentadora de ‘Despierta América’, quien actualmente cuenta con su propio podcast, concluyó su mensaje con unas palabras llenas de motivación sobre lo que la vida tiene preparado para ella.

“Hoy me recordó que la vida está llena de oportunidades cuando estamos dispuestos a reinventarnos, a decir que sí, incluso en etapas nuevas, retadoras y profundamente transformadoras. Seguimos. Con gratitud, con ilusión y con mucha fe”, concluyó.

Su vuelta a la televisión no solo fue celebrada por sus fans y por el talento de Telemundo, sino que sus excompañeros de Univision también se hicieron eco de su retorno temporal a la pantalla.

Recibió mensajes de Satcha Pretto, Clarissa Molina, Ana Caty Hernández, entre otros talentos de Univision, quienes festejaron con ella este importante paso que dio en su vida profesional.

