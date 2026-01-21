Mueren instructor de vuelo y adolescente en accidente aéreo en Mississippi

Un instructor de vuelo de 29 años y un adolescente de 17 murieron el domingo tras un accidente aéreo en el condado de Marshall, Mississippi, informaron las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marshall identificó a las víctimas como Wesley Bolden, residente del condado, y Jordan Hall, originario de Olive Branch. Ambos viajaban en una avioneta Piper Cherokee de ala fija y un solo motor que cayó alrededor de las 5:00 de la tarde en una zona boscosa al este del aeropuerto Holly Springs-Marshall County.

Impacto e incendio inmediato

De acuerdo con el sheriff Kenny Dickerson, la aeronave impactó primero contra un gran pino antes de estrellarse contra el suelo.

“Al chocar con el suelo, el avión se incendió casi de inmediato, quemando a los dos ocupantes que se encontraban en su interior”, declaró Dickerson a WREG.

Varios departamentos de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, pero ambas personas murieron en el sitio.

Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) indican que la aeronave estaba registrada a nombre de Firecrest Aviation, la escuela de vuelo que Bolden fundó en agosto pasado y que operaba desde el mismo aeropuerto donde ocurrió el accidente.

Las autoridades señalaron que es posible que Hall fuera estudiante de Bolden, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente.

Investigación en curso

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente. Tampoco está claro quién estaba a los mandos de la aeronave ni si el avión intentaba despegar o aterrizar.

El aeropuerto Holly Springs-Marshall County es una instalación pequeña, con una sola pista de unos 3,200 pies, y no cuenta con torre de control.

Investigadores de la FAA provenientes de Jackson, Mississippi, comenzaron a llegar el lunes para examinar los restos del avión y reconstruir los hechos.

“Con suerte, con su experiencia podrán decirnos qué ocurrió o qué lo causó”, expresó el sheriff Dickerson.

Homenajes y duelo

Bolden fue graduado de la Marshall Academy en 2017 y se desempeñó como entrenador asistente de fútbol en esa institución. En un mensaje publicado en Facebook, la escuela lo describió como “un aviador experto con una verdadera pasión por enseñar y orientar a otros”.

A Bolden le sobreviven su prometida, Erika Keller, y su hija de un año, Ruby Jean. El sheriff Dickerson lo recordó como “una persona de primera”.

Sobre el adolescente fallecido, las autoridades ofrecieron pocos detalles. “No conocía personalmente al joven de Olive Branch, pero solo he escuchado cosas buenas sobre él y su familia”, afirmó Dickerson a Fox13.

