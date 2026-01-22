Abuso infantil en Nueva York: madre acusada de privar de comida y educación a sus hijos por casi 10 años

Una mujer de 64 años identificada como Lissette Soto Domenech, residente de Riverdale, Bronx, Nueva York, fue arrestada por presuntamente mantener a sus hijos prácticamente confinados en su hogar entre 2016 y 2025, según informó la Oficina del Fiscal del Distrito del Bronx.

Un especialista en protección infantil acudió al apartamento tras recibir varias denuncias anónimas y llamó al 911. Cuando los niños fueron encontrados, uno pesaba apenas 54 libras y el otro 51, ambos muy por debajo de la estatura y peso normales para su edad.

Uno de los niños, diagnosticado con autismo, nunca recibió evaluación ni servicios médicos adecuados, y en la vivienda solo se encontraron cereales para bebés, biberones y juguetes para niños pequeños, sin alimentos apropiados para su edad.

Atención médica y recuperación

Los niños fueron trasladados al Hospital Infantil Montefiore, donde requirieron tres meses de tratamiento.

Una vecina declaró que Domenech parecía querer que sus hijos “siguieran siendo bebés para siempre”, mientras que el padre fallecido de los gemelos había mostrado preocupación por mantenerlos en casa alegando que “el mundo está loco”.

Desde noviembre de 2016, Domenech dejó de llevar a los niños al médico y comenzó en septiembre de 2017 a presentar documentos falsos al Departamento de Educación de la ciudad, alegando que los educaba en casa. Esto, según los fiscales, formó parte de un patrón de negligencia y abuso prolongado.

Cargos y proceso judicial

Domenech fue procesada por agresión en primer grado, imprudencia temeraria, poner en peligro el bienestar de un niño y ofrecer un instrumento falso para archivar.

La jueza de la Corte Suprema del Bronx, Audrey Stone, fijó una fianza de $25,000 dólares en efectivo o $75,000 dólares en otra modalidad, y la acusada deberá comparecer nuevamente el 4 de febrero.

La fiscal Darcel Clark afirmó: “Esta acusada está acusada de una forma impactante y horrorosa de abuso infantil, privando a sus hijos de alimentación adecuada, interacción social, educación y atención médica. Haremos todo lo posible para ayudar a estos niños a alcanzar una vida normal”.

