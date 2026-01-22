Volvo EX60 Cross Country: su eléctrico más atrevido

La electrificación ya no es solo sinónimo de ciudad, eficiencia y desplazamientos diarios. Cada vez más fabricantes están demostrando que un vehículo eléctrico también puede ser una herramienta válida para viajar, explorar y enfrentarse a caminos en mal estado sin renunciar al confort.

En esa nueva corriente se inscribe el Volvo EX60 Cross Country, una variante desarrollada para quienes buscan algo más que un simple SUV silencioso y tecnológico.

Este modelo parte del recientemente presentado EX60, el nuevo crossover eléctrico de tamaño medio de la firma sueca, pero adopta una personalidad claramente distinta.

No se trata únicamente de una versión con detalles estéticos diferenciados, sino de una reinterpretación del vehículo con un enfoque más robusto, mayor capacidad fuera del asfalto y una configuración mecánica orientada al alto rendimiento.

La denominación Cross Country no es nueva dentro de Volvo. Desde finales de los años noventa, la marca ha utilizado este apellido para identificar a sus modelos con espíritu aventurero, una tradición que ahora se traslada al mundo de los vehículos eléctricos.

Diseño específico y ADN escandinavo

A primera vista, el EX60 Cross Country se distingue por una imagen más contundente que la del modelo convencional. Entre los cambios más visibles se encuentra el nuevo color exclusivo Frost Green, inspirado, según la marca, en los paisajes naturales del norte de Europa.

A esto se suman llantas específicas de cinco radios con diseño ancho, emblemas “Cross Country” integrados en los paragolpes y el pilar D, así como protecciones inferiores fabricadas en acero inoxidable cepillado. Los pasos de rueda también crecen en tamaño y adoptan un trazado más marcado, reforzando visualmente su carácter off-road.

Sin alterar el lenguaje de diseño moderno y minimalista del EX60 estándar, esta versión busca transmitir mayor solidez y resistencia, un aspecto clave para quienes valoran la estética aventurera incluso cuando el uso real del vehículo se concentra en el asfalto.

Más altura y suspensión neumática de serie

El apartado técnico es donde el EX60 Cross Country marca una diferencia clara frente a su hermano de gama. De fábrica, su carrocería se sitúa 20 milímetros más alta respecto al suelo. A ello se suma una suspensión neumática capaz de incrementar otros 20 milímetros adicionales cuando las condiciones lo requieren.

Este sistema no solo permite mejorar la capacidad para circular por caminos irregulares, nieve o pistas de tierra, sino que también puede rebajar la altura cuando se conduce por carretera. De esta forma se reduce la resistencia aerodinámica, se optimiza el consumo energético y se mejora la estabilidad a velocidades elevadas.

Volvo busca así un equilibrio entre versatilidad y eficiencia, dos conceptos que tradicionalmente han estado enfrentados en el mundo de los SUV.

Solo versiones potentes y con tracción total

A diferencia del EX60 convencional, que contará con tres configuraciones mecánicas, el Cross Country prescinde de la versión básica con tracción trasera. Toda la gama de esta variante se articula en torno a sistemas de doble motor y tracción integral.

La primera opción es la denominada P10 Twin Motor, que desarrolla 375 kW, equivalentes a 510 caballos de potencia, y emplea una batería de 91 kWh. En el modelo estándar, esta configuración permite alcanzar hasta 660 kilómetros de autonomía homologada, aunque Volvo aún no ha confirmado la cifra específica para el Cross Country, previsiblemente algo inferior debido a su mayor altura y peso.

Por encima se sitúa el P12 Twin Motor Performance, la versión más radical de la gama. Ofrece 500 kW, es decir, 680 caballos de potencia, una batería de 112 kWh y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos. En el EX60 convencional, esta variante homologa hasta 810 kilómetros de autonomía.

La visión de Volvo sobre el concepto Cross Country

Durante la presentación oficial del modelo, Erik Severinson, Director Comercial de Volvo, resumió así el espíritu del vehículo: “El EX60 Cross Country es el EX60 para cualquiera con una actitud de ir a cualquier parte. Diseñado para hacer más y ver más, el EX60 Cross Country encarna no solo la sensación de exploración, sino también un reflejo de logro. Básicamente, inventamos este segmento y consideramos que el EX60 era el siguiente Volvo perfecto para incorporar el concepto Cross Country”.

La marca insiste en que esta versión no está pensada como un simple ejercicio de diseño, sino como una respuesta real a un tipo de cliente que quiere un vehículo eléctrico capaz de salir del entorno urbano sin limitaciones importantes.

Precio estimado y posicionamiento del Volvo X60 Cross Country

Por el momento, Volvo no ha comunicado el precio oficial del EX60 Cross Country. Sin embargo, sí se conocen las tarifas del modelo estándar en Europa, lo que permite hacerse una idea de su posicionamiento.

El Volvo EX60 P10 Twin Motor parte desde aproximadamente $74,718 dólares, mientras que el P12 Twin Motor Performance arranca en torno a los $81,373 dólares.

La variante Cross Country debería situarse ligeramente por encima de estas cifras debido a su equipamiento adicional, la suspensión neumática de serie y los elementos específicos de diseño.

