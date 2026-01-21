¿Mitsubishi y iPhone? Algo tiene preparado la marca japonesa

Mitsubishi atraviesa una etapa de profunda transformación. En los últimos años, su gama europea se ha apoyado de forma notable en modelos derivados de otras marcas, especialmente de Renault. Sin embargo, su siguiente gran movimiento estratégico no llegará desde Francia, sino desde Taiwán.

La firma japonesa ya trabaja en un nuevo vehículo eléctrico desarrollado junto a Foxconn, el gigante tecnológico responsable de fabricar millones de iPhone cada año.

El proyecto verá la luz en la segunda mitad de 2026 y, aunque todavía no se ha confirmado el nombre comercial que llevará en los concesionarios, sí se conoce la base técnica y conceptual sobre la que se construirá: el Foxtron Bria, un modelo recientemente presentado por la división automotriz de Foxconn.

Todo apunta a que Mitsubishi adoptará gran parte de sus especificaciones, diseño y arquitectura eléctrica, adaptándolo a su identidad de marca.

Este movimiento no solo amplía el catálogo de vehículos eléctricos de la compañía japonesa, sino que también evidencia el creciente papel de las empresas tecnológicas en el desarrollo de automóviles, un fenómeno que está redefiniendo la industria a escala global.

Modelo del Foxtron Bria. Crédito: Foxtron. Crédito: Cortesía

Diseño italiano con sello de Pininfarina

Uno de los aspectos más llamativos del futuro Mitsubishi eléctrico es su origen estético. El Foxtron Bria ha sido diseñado por el prestigioso estudio italiano Pininfarina, responsable de algunos de los deportivos más icónicos de la historia.

La propia firma de diseño describió el proyecto con estas palabras: “Diseñado por Pininfarina, el Bria combina eficiencia aerodinámica con un impactante estilo italiano. Una evolución del prototipo del Modelo B, desarrollado en colaboración con Pininfarina, el Bria combina un rendimiento eléctrico avanzado con un diseño refinado, ofreciendo una experiencia de conducción dinámica y lujosa”.

Las imágenes publicadas permiten apreciar un vehículo con líneas limpias, superficies suavemente curvadas y una presencia sólida sobre el asfalto. En el frontal destacan dos grandes bandas LED que funcionan como firma lumínica, acompañadas por un paragolpes con entrada de aire central y detalles en plástico en la zona inferior.

El perfil lateral apuesta por una carrocería bitono, llantas de 18 o 20 pulgadas y elementos perfectamente integrados, como los tiradores de las puertas o el puerto de carga, que quedan prácticamente ocultos en la chapa. En conjunto, se trata de un diseño moderno, elegante y con una personalidad marcada, algo que Mitsubishi podría aprovechar para reposicionarse dentro del segmento eléctrico.

Interior del Foxtron Bria. Crédito: Foxtron. Crédito: Cortesía

Un SUV compacto con vocación global

Por tamaño, el modelo se situará en la parte baja del segmento C. Mide 4.315 milímetros de largo, 1.885 milímetros de ancho y 1.535 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 milímetros. Estas cifras lo colocan como un SUV compacto, pensado tanto para entornos urbanos como para trayectos largos.

El maletero ofrece una capacidad de 320 litros, suficiente para un uso diario familiar o para escapadas de fin de semana, aunque sin aspirar a convertirse en el más amplio de su categoría.

Mitsubishi podría realizar pequeños ajustes en acabados o equipamiento según el mercado al que se dirija, pero la estructura general y las dimensiones deberían mantenerse muy cercanas a las del Foxtron Bria.

Interior tecnológico y bien equipado

El habitáculo apuesta por la simplicidad visual y la tecnología. El salpicadero es limpio, con pocas interrupciones, y concentra la información en dos grandes pantallas: un cuadro de instrumentos digital de 9,2 pulgadas y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas.

Bajo esta última se mantiene una fila de botones físicos para controlar funciones básicas, una solución cada vez menos habitual, pero todavía apreciada por muchos conductores por su facilidad de uso.

En el apartado tecnológico, el sistema multimedia es compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora un equipo de sonido con 12 altavoces, cámara de visión trasera, asientos delanteros con ajuste eléctrico y un paquete completo de asistentes a la conducción, entre ellos control de crucero adaptativo y alerta de tráfico cruzado trasero.

Las versiones más equipadas podrán sumar faros adaptativos, iluminación ambiental, cámara de 360 grados y asientos delanteros ventilados, lo que lo posiciona como un producto competitivo frente a los SUV eléctricos compactos más modernos del mercado.

El Foxtron Bria. Crédito: Foxtron. Crédito: Cortesía

Dos versiones mecánicas y más de 500 km de autonomía

La gama mecánica se articulará en torno a tres niveles de acabado, que también determinan el sistema de propulsión.

Las versiones Elegant y Emerge montan un motor eléctrico trasero de 171 kW, equivalentes a 230 caballos de potencia. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, una cifra notable para un SUV compacto de orientación familiar.

Por encima se sitúa la versión Pioneer, que añade un segundo motor en el eje delantero para lograr tracción integral. La potencia conjunta asciende a 298 kW, es decir, 400 caballos, reduciendo el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h hasta solo 3,9 segundos.

Todas las variantes utilizan una batería de 57,7 kWh de capacidad. Con ella, las versiones de tracción trasera homologan hasta 516 kilómetros de autonomía, mientras que la variante con tracción total se queda en 466 kilómetros. En una homologación más realista bajo ciclo WLTP, estas cifras se situarían aproximadamente en 430 y 400 kilómetros, respectivamente.

En carga rápida, admite potencias de hasta 134 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 % al 80 % de batería en unos 30 minutos.

