Subaru WRX 2026: precios y claves del último sedán deportivo

En una época dominada por los SUV, los crossovers eléctricos y las pantallas gigantes, el Subaru WRX sigue representando una especie en peligro de extinción. Un sedán compacto, de enfoque deportivo, con tracción integral permanente y disponible con transmisión manual.

Para 2026, lejos de rendirse ante las tendencias, Subaru decidió ajustar su estrategia para mantener vivo este concepto y hacerlo sin castigar el bolsillo del comprador.

Mientras muchos fabricantes aprovechan cada nuevo año modelo para justificar aumentos sostenidos de precio, Subaru optó por un camino menos transitado. El WRX 2026 no solo conserva un costo similar al de su antecesor inmediato, sino que en varias versiones incluso resulta más accesible.

En términos reales, si se considera la inflación acumulada desde principios de los años 2000, el precio actual se mantiene sorprendentemente cercano al que tenía el WRX original en sus primeras generaciones, aunque ahora ofrece un nivel de seguridad, conectividad y refinamiento muy superior.

Esta decisión convierte al WRX en una rareza dentro del mercado actual: un deportivo relativamente “honesto”, pensado para ser usado todos los días y no únicamente como un capricho de fin de semana.

Una estrategia de precios que va contra la corriente

El ajuste realizado por Subaru es especialmente notorio en las versiones intermedias. Los acabados Premium y Limited reducen su precio frente al modelo anterior en varios miles de dólares, una medida casi inédita en un contexto donde los costos de producción y desarrollo no dejan de subir.

La intención de la marca es clara: mantener al WRX dentro de un rango alcanzable para entusiastas jóvenes y conductores que buscan prestaciones reales sin tener que saltar al segmento premium europeo o a modelos de mayor tamaño y peso.

Bajo el capó se mantiene el conocido motor bóxer turboalimentado de 2.4 litros, que entrega 271 caballos de potencia. No es una cifra récord, pero sí más que suficiente para un sedán compacto con tracción total permanente.

La aceleración es contundente, la respuesta al acelerador es inmediata y, gracias al sistema Symmetrical All-Wheel Drive, la potencia se transmite al suelo con una eficacia que pocos rivales de tracción delantera pueden igualar, especialmente en lluvia o superficies de baja adherencia.

Subaru parece haber entendido que el atractivo del WRX no está en competir por números absolutos, sino en ofrecer una experiencia de conducción equilibrada y auténtica.

Seguridad moderna, incluso con transmisión manual

Uno de los cambios más relevantes del WRX 2026 no se aprecia a simple vista, pero sí marca una diferencia importante en el uso diario: la incorporación del sistema EyeSight Driver Assist en todas las versiones, incluidas las equipadas con caja manual de seis velocidades.

Hasta ahora, muchos compradores debían elegir entre el placer de cambiar marchas por sí mismos o acceder a asistentes avanzados como el control de crucero adaptativo o el frenado automático de emergencia. Subaru logró resolver este dilema calibrando el sistema para trabajar correctamente con embrague y pedal tradicional.

Esto convierte al WRX en uno de los pocos deportivos manuales que ofrece un paquete completo de ayudas a la conducción, algo cada vez más valorado por quienes utilizan el vehículo tanto en carretera como en entornos urbanos congestionados.

El interior también evoluciona en la dirección correcta. Desaparecen las versiones con pantallas pequeñas o sistemas multimedia básicos. Desde el modelo de entrada, el conductor encuentra una pantalla vertical de 11.6 pulgadas con el sistema Multimedia Plus, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Este equipamiento deja de ser un lujo reservado a las versiones más caras y se convierte en parte de la experiencia estándar.

Series.Yellow y la herencia deportiva del tS

Para quienes buscan algo más exclusivo, Subaru mantiene su tradición de ediciones especiales con el WRX Series.Yellow 2026. Esta variante estará limitada a solo 350 unidades y recupera el llamativo tono Sunrise Yellow, un guiño directo a los WRX más recordados de principios de los años 2000.

Pero el atractivo de esta versión no se limita a la pintura. Toma como base el nivel tS, el más deportivo de la gama, desarrollado con el respaldo técnico de STI. Esto implica suspensión controlada electrónicamente, modos de conducción configurables y un sistema de frenos Brembo de alto rendimiento, con cálipers delanteros de seis pistones.

El resultado es un WRX capaz de transformarse: relativamente cómodo en uso cotidiano y firme, preciso y comunicativo cuando el conductor decide exigirle en carretera de montaña o circuito. Contar con este nivel de preparación directamente desde fábrica, con garantía oficial, sigue siendo un argumento de peso frente a las preparaciones aftermarket.

Versiones y enfoque de cada una

La gama 2026 está pensada para cubrir perfiles muy distintos:

Base: el punto de entrada, ya bien equipado, con rines de 18 pulgadas y acceso sin llave. Ideal para quien planea personalizar el vehículo.

Premium: el equilibrio entre precio y confort, con asientos calefactables y detalles estéticos adicionales.

Limited: suma tapicería de Ultrasuede, audio Harman Kardon y monitor de punto ciego, orientado a un uso diario más refinado.

GT: disponible solo con transmisión automática SPT, incluye amortiguadores electrónicos y asientos Recaro.

tS: combina suspensión deportiva, frenos Brembo y caja manual, pensado para el conductor entusiasta.

Series.Yellow: edición limitada basada en el tS, con acabado exclusivo.

Lista de precios del Subaru WRX 2026

WRX Base (Manual): $32,495 dólares.

WRX Premium (Manual): $33,995 dólares.

WRX Limited (Manual): $38,995 dólares.

WRX Limited (SPT): $39,995 dólares.

WRX GT (SPT): $44,995 dólares.

WRX tS (Manual): $44,995 dólares.

WRX Series.Yellow (Manual): $45,995 dólares.

En conjunto, el Subaru WRX 2026 no intenta reinventar la fórmula, sino perfeccionarla. Mantiene su carácter mecánico, su tracción integral y su espíritu deportivo, pero añade tecnología, seguridad y una política de precios que resulta casi subversiva en el contexto actual.

