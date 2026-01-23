Fernando Carrillo amenaza con sacar a la luz videos comprometedores de ‘El Puma’

El actor venezolano Fernando Carrillo, quien ha estado en el ojo del huracán por la postura que adoptó tras la captura de Nicolás Maduro, volvió a dar la nota en horas recientes por unas nuevas declaraciones que hizo y en las que involucró al cantante José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’.

Durante su intervención en el programa argentino ‘La Mañana con Moria’, el también empresario no tuvo reparo en arremeter en contra del reconocido intérprete, a quien amenazó con sacarle a la luz unos materiales que lo dejarían muy mal parado como detractor del chavismo, pues asegura que en el pasado él mismo visitó al presidente Nicolás Maduro.

“Le dan la cita, pero pidió que fuera calladito. Pidió la cita, fue, le lloró, se le iba a arrodillar. El presidente no le no le dejó que se arrodillara, le fue a pedir perdón por haber pedido magnicidio”, contó Carrillo sobre el supuesto encuentro que ‘El Puma’ habría tenido con Maduro.

En la misma entrevista detalló que le daba 72 horas al cantante para disculparse y detractarse de sus declaraciones, ya que de no hacerlo él mismo se iba a encargar de difundir los materiales en los quedó inmortalizada la supuesta visita que ‘El Puma’ le habría hecho a Maduro.

“A todos nos ha atacado. Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro, a mi persona, porque, si no, le voy a sacar los videos de él llorándole en La Viñeta”, sentenció Carrillo en la misma conversación.

A pesar de que en un momento de sus vidas llegaron a ser muy cercanos, el protagonista de ‘Rosalinda’ no escatimó en sus palabras y se lanzó en contra de ‘El Puma’, a quien tildó de ser una hiena y un traidor del país que lo vio nacer.

“Lo considero una hiena, es una hiena, traidor a la patria, mentiroso. Me ha utilizado en diferentes ocasiones. Viene a Venezuela, me pide favores, me pide que lo ponga con el gobernador del Estado de Carabobo. Yo, como soy una persona noble y generosa, me rento un helicóptero para llevar a mi amigo “El Puma”, un señor mayor al que admiraba y respetaba. Lo llevo para que intente hacer un negocio con un gobernador chavista”, se sinceró Carrillo durante el testimonio que dio a la televisión argentina y con el que buscó demostrar que el padre de Liliana Rodríguez tuvo acercamientos con el chavismo, a pesar de que ahora no ha parado de atacar al movimiento.

Este encontronazo es solo uno de los tantos que ha tenido Fernando Carrillo con quienes piensan diferente a él, pues ya en el pasado reciente tuvo una discusión fuerte con Lili Estefan en ‘El Gordo y La Flaca’, luego de que ella lo dejara de seguir en las redes sociales por sus posturas políticas.

“Los saludo a ustedes dos, a quienes siempre he querido muchísimo, pero que no sé si son amigos o examigos. Creo que Lili sí. La verdad es que tengo que estar dolido con ustedes. Debo estar dolido porque Lili me dejó se seguir, que eso no fue nada más dejarme de seguir ella, ella llamó a dejar de seguirme con esa acción”, inició diciendo Fernando Carrillo en aquella entrevista.

