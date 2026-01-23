“Fue abuso, no un escándalo”: Paris Hilton pide leyes contra el deepfake tras su experiencia

Paris Hilton se presentó esta semana ante el Congreso de los Estados Unidos. Su objetivo era claro y personal: abogar por la protección legal de las víctimas de explotación digital y, específicamente, por la aprobación del DEFIANCE Act, un proyecto de ley que permitiría demandar por la creación y distribución de pornografía deepfake generada por inteligencia artificial.

Acompañada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la empresaria y personalidad televisiva de 44 años compartió una historia de dolor y resiliencia que marcó su vida. “Cuando tenía 19 años, un video privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso”, afirmó Hilton ante los legisladores, recordando la filtración no consensuada de un video en 2004.

“No existían leyes entonces que me protegieran. Ni siquiera había palabras para lo que me hicieron”.

Hilton describió cómo el trauma fue minimizado y convertido en espectáculo público. “Me insultaron, se rieron y me convirtieron en el chiste. Vendieron mi dolor solo por visitas (…). Nadie preguntó qué perdí: perdí el control sobre mi cuerpo, sobre mi reputación”.

Sobre la inteligencia artificial

Sin embargo, su retorno al Capitolio no se limita a cerrar un capítulo pasado. Hilton alertó sobre una amenaza exponencialmente mayor: la epidemia de la inteligencia artificial aplicada a la explotación sexual.

“Creí que lo peor había quedado atrás, pero no fue así. Lo que me sucedió entonces, ahora les ocurre a millones de mujeres y niñas de una forma más aterradora”, explicó. “Antes, alguien tenía que traicionar tu confianza y robar algo real. Ahora, basta una computadora y la imaginación de un desconocido”.

La magnitud del problema la vive en carne propia. Hilton reveló que existen más de 100.000 imágenes deepfake explícitas de ella generadas por IA. “Ninguna es real, ninguna es consensuada. Y cada vez que aparece una nueva, vuelve ese sentimiento horrible”, confesó. “Ningún abogado ni cantidad de dinero puede detenerlo ni protegerme de más”.

Con su marido, Carter Reum, presente en señal de apoyo, Hilton enmarcó su lucha en un contexto social y familiar más amplio.

Citó que una de cada ocho niñas ya sufre las consecuencias de la pornografía deepfake y vinculó su activismo a su rol como madre de una niña de dos años y medio.

“Daría lo que fuera por protegerla. Pero de esto no puedo protegerla, al menos todavía. Por eso estoy aquí”, declaró. “Esto no trata solo de tecnología, es una cuestión de poder. Es usar la imagen de una persona para humillarla, silenciarla y quitarle la dignidad”.

Su testimonio fue un llamado firme a la acción legislativa. “Las víctimas merecemos más que disculpas tardías. Merecemos justicia”, sentenció. Hilton se presentó no solo como una celebridad, sino como la voz de quienes carecen de su plataforma: “Tuve la plataforma para recuperar mi historia, pero muchas otras no la tienen”.

Al concluir, su mensaje fue: “Soy Paris Hilton, una mujer, una esposa, una madre, una sobreviviente, y lo que me hicieron estuvo mal. Seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, cada niña, cada sobreviviente, ahora y en el futuro”.