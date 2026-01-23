Hermano de Daniel Bisogno se lanza contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear su casa

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, ha estado en la mira desde el fallecimiento del presentador mexicano y ahora lo hizo por los recientes comentarios que Pati Chapoy realizó en su contra, luego de que lo acusara de saquear la casa de ‘El Muñe’ tras su muerte.

“Se juntan personas malévolas, como en el caso del hermano de Daniel (…) El día en que murió él entró y sacó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija y no a él”, señaló la periodista de espectáculos en una conferencia de prensa que ofreció con motivo de los 30 años de ‘Ventaneando’.

Los dichos de la presentadora causaron gran revuelo y llegaron de inmediato a oídos del señalado, quien ya se defendió y desmintió las acusaciones en su contra.

“Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado. Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de ‘Ventaneando’ y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó”, dijo el ex presentador de ‘Al Extremo’ en un video que compartió en sus redes sociales.

En el mismo material Alex Bisogno llamó a Pati Chapoy a frenar la persecución en su contra, ya que de no hacerlo contará todo lo que él sabe y que, según sus palabras, no la dejarían muy bien parada.

“¡Ya párele¡, porque si no, el que va a hablar soy yo y, créame, tengo mucho que decir”, soltó Alex en otro fragmento de su video.

En el mismo material Alex Bisogno hizo un exhorto a la periodista a dejar de hablar de su hermano y de su familia y más si lo hará para compartir difamaciones o mentiras.

“No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia y que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él era en sentido figurado. No tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que, a usted, no le corresponden”, continuó.

Hasta el momento Pati Chapoy no ha reaccionado a los recientes dichos de Alex Bisogno, quien también la acusó de solo haber visitado a su hermano una vez en el hospital.

“Si tanto quería saber sobre el estado de salud de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó? En dos años, en once hospitalizaciones de meses solo se pasó una vez en el hospital y porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso”, señaló Alex en medio de esta guerra de declaraciones que promete seguir dando mucho de qué hablar.

