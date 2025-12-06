Pati Chapoy arremete contra Melenie Carmona por polémica con Alicia Villarreal y la joven responde

La polémica generada por las recientes declaraciones de Melenie Carmona sobre la nueva relación de su madre Alicia Villarreal no da tregua y continúa generando opiniones divididas entre el público y las personalidades del medio. Y es que recientemente, la periodista Pati Chapoy se sumó a la conversación con un contundente mensaje en contra de la joven. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Los dimes y diretes comenzaron luego de que la primogénita de Villarreal realizara una transmisión en vivo en la que se dijo afectada por la manera que Alicia ha llevado su noviazgo y se refirió a sus actitudes como “imprudentes”.

De cara al revuelo que generó esta confesión, la presentadora del programa “Ventaneando” lanzó una dura crítica donde externó su indignación contra Melenie Carmona por la manera en que se refirió a su madre.

“No entiendo a Melenie: por un lado dice que la apoya pero por el otro, lo único que hizo, por la forma en que se dirige a ella (…) Lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo. Pero a ti, Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá“, dijo durante la más reciente transmisión del show de espectáculos.

Así respondió Melenie Carmona a los señalamientos de Pati Chapoy

Por su parte, la ex participante de “Juego de Voces” no tardó en dar respuesta a los cuestionamientos de Pati Chapoy desde una historia lanzada en su cuenta de Instagram.

Esta incluyó un fragmento de la transmisión, así como unas palabras en donde desmintió cada uno de los señalamientos de la comunicadora. A diferencia de lo que se dijo, la hija mayor de Alicia Villarreal detalló que su madre no la mantiene y los mencionados estudios académicos en Estados Unidos tampoco existen.

“Amamos la seguridad que tiene al afirmar las cosas. Mi mamá no me mantiene y qué estudios habla en USA? Ni sabe que show, puro medio pagado“, sentenció la joven.

