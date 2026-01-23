“Me muero y las quiero”: Veterano de la Marina envió mensaje a su familia tras recibir un disparo mortal

Un veterano condecorado de la Infantería de Marina de EE.UU., asesinado a tiros en su casa de Missouri durante lo que creía que era la venta legítima de un iPhone en Facebook Marketplace, aprovechó sus últimos momentos de vida para llamar al 911 y despedirse de su familia por mensaje de texto.

Michael Ryan Burke, de 42 años, fue asesinado a tiros en su casa de Columbia el domingo 18 de enero mientras intentaba vender su iPhone, según informó el Departamento de Policía de Columbia en un comunicado.

El presunto robo, que se convirtió en asesinato, ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. cuando la Policía de Columbia respondió a una llamada sobre disparos en Ridgemont Court, Columbia.

Allí, los agentes encontraron a un hombre, identificado como Burke, dentro de la vivienda con heridas de bala que ponían en peligro su vida. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Tras recibir el disparo, Burke llamó al 911 para informar que alguien había ido a su casa a comprarle un teléfono y le había disparado, según una declaración de causa probable obtenida por People.

Durante esa llamada al 911, pudo dar a las autoridades una descripción de sus presuntos atacantes.

Court documents say someone shot and killed 42-year-old Ryan Burke of Columbia during a Facebook marketplace purchase involving a cell phone. ⁦@KRCG13⁩ pic.twitter.com/OZz0FAnkIP — Mark Slavit (@MSlavitKRCG13) January 20, 2026

Mientras esperaba la llegada de la policía y una ambulancia, envió un mensaje de texto a su madre y hermana: “Me muero y las amo”, declaró su viejo amigo Jerry Reifeiss a KRCG13.

El martes 20 de enero, la policía arrestó a tres jóvenes de 18 años y a un menor de edad y los acusó en relación con la muerte a tiros de Burke.

Alexis Baumann, de 18 años, Kobe Aust, de 18 años, Joseph Crane, de 18 años, y un menor no identificado están acusados ​​de asesinato en segundo grado, robo en primer grado y allanamiento de morada en primer grado, según la policía de Columbia.

Gran y el menor enfrentan cargos adicionales por uso ilegal de un arma y acción criminal armada, según la policía de Columbia.

La declaración de causa probable obtenida por People detalla que, en los dos días previos al presunto asesinato, los cuatro sospechosos habían robado iPhones a otras personas que los vendían en Facebook Marketplace.

La policía afirma que los sospechosos llevaron a cabo al menos dos robos de iPhones en los días previos al asesinato de Burke, dirigiéndose a vendedores que conocieron a través de Facebook Marketplace.

En uno de esos casos, una víctima denunció que le habían robado el teléfono y que le habían apuntado con un arma. Los investigadores determinaron posteriormente que el dispositivo robado se vendió en un cajero automático ecológico de Walmart poco después del robo.

Las autoridades alegan que Baumann y Aust fueron captados en las imágenes de vigilancia en el cajero, y que el video también muestra a los cuatro sospechosos llegando juntos en el mismo vehículo.

Su presunta ola de robos continuó el domingo 18 de enero, cuando los agentes respondieron a una llamada sobre un presunto “asesinato a tiros” en el número 1400 de Ridgemont Ct., en Columbia, y encontraron a Burke con múltiples heridas de bala, según la declaración de causa probable.

Durante la investigación posterior, los detectives revisaron los mensajes de Facebook de Burke en su teléfono y encontraron mensajes de alguien que organizaba la compra de su iPhone 15 Pro, valorado en aproximadamente $585.

En el mensaje, Burke le dio su dirección a uno de los sospechosos y, alrededor de las 8:10 p. m., el sospechoso respondió: “Aquí estoy”.

Reifeiss declaró a KRCG13 que Burke era un héroe militar que participó en misiones peligrosas como infante de marina condecorado.

No le sorprende que Burke le enviara mensajes de texto a su madre y hermana en sus últimos momentos. “Era Ryan”, declaró al medio. “Siempre priorizaba a las personas y quería asegurarse de que supieran cómo se sentía. No quería pasar a la otra vida y morir sin proporcionarnos información que hiciera justicia a estas personas y les hiciera saber que siempre las ama”.

Baumann, Aust y Crane se encuentran detenidos sin fianza en la Cárcel del Condado de Boone. El menor se encuentra bajo custodia en la Oficina de Menores del Condado de Boone.

Sigue leyendo:

– Mujer de Indiana intentó matar a un bebé sentándose sobre su rostro: “Quería sacrificarlo”.

– Conductor ebrio es acusado de matar a pareja universitaria en choque en Carolina del Norte.