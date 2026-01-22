Conductor ebrio es acusado de matar a pareja universitaria en choque en Carolina del Norte

Un conductor ebrio fue acusado de provocar un accidente automovilístico mortal que cobró la vida de una pareja universitaria en una zona rural del estado de Carolina del Norte, a finales de la semana pasada.

De acuerdo con los fiscales, Juan Aguilar, de 37 años, conducía un camión por Amity Hill Road, en las afueras de la ciudad de Cleveland, a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, cuando alrededor de las 11:00 de la noche del viernes cruzó la doble línea amarilla e impactó de frente contra un automóvil.

El vehículo era conducido por Fletcher Harris, de 20 años, quien viajaba junto a su novia Skylar Provenza, de 19, en el asiento del pasajero. Ambos murieron como consecuencia del choque.

Fiscalía solicita aumento de fianza

Aguilar fue imputado por dos cargos de homicidio vehicular y un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI). Inicialmente, la fianza fue fijada en $250,000 dólares, pero la fiscalía solicitó elevarla a $2 millones, argumentando que el acusado representaba un riesgo de fuga debido a sus antecedentes penales.

El juez superó la solicitud del Ministerio Público y fijó la fianza en cinco millones de dólares.

“Estoy muy preocupado por su comparecencia ante el tribunal y por los hechos de este caso”, afirmó el juez durante la audiencia.

Según la fiscalía, Aguilar tiene dos incomparecencias previas ante el tribunal y un antecedente por DWI.

Evidencias en la escena del accidente

Agentes de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte señalaron que, al llegar al lugar del accidente, percibieron un fuerte olor a alcohol en el aliento de Aguilar, tan intenso que superaba otros olores presentes, como el de goma quemada y aceite.

Los policías también indicaron que el acusado se tambaleaba, e incluso cayó sobre un agente mientras caminaba hacia una patrulla antes de ser esposado. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde se le extrajo sangre como parte de la investigación.

Además, se informó que Aguilar tiene una orden de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se evalúa si será puesto bajo custodia federal.

Dos vidas jóvenes truncadas

Fletcher Harris era estudiante atleta en Catawba College, integrante del equipo masculino de fútbol, y cursaba una doble especialización en Sustentabilidad Ambiental y Biología. La universidad lo describió como “un estudiante excepcional, un atleta dedicado y un verdadero amigo”, que figuraba constantemente en el Cuadro de Honor Presidencial y en la Lista del Decano.

Por su parte, Skylar Provenza se había graduado recientemente en Estética y estaba a punto de comenzar su carrera profesional en una peluquería local. Su obituario la describió como una joven apasionada, líder nata y con un futuro prometedor.

La pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año y medio, según publicaciones en redes sociales.

Próximos pasos judiciales

Aguilar permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Rowan. Su próxima audiencia judicial fue programada para el 4 de febrero, mientras continúa el proceso penal en su contra.

Cada uno de los cargos de homicidio vehicular podría conllevar una pena máxima de hasta 20 años de prisión, mientras que el cargo por DWI contempla hasta tres años adicionales.

