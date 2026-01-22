Mujer de Indiana intentó matar a un bebé sentándose sobre su rostro: “Quería sacrificarlo”

Una mujer de 37 años fue arrestada en Indiana y enfrenta cargos por intento de asesinato y abuso sexual infantil, tras presuntamente intentar asfixiar a un niño de un año y afirmar que quería “sacrificarlo”, según documentos judiciales.

Autoridades arrestaron a Kendra Lee Proctor, de 37 años, quien había sido acusada previamente de intento de asesinato y abuso sexual de un menor de 14 años, luego de que la policía respondiera a una llamada al 911 por un presunto caso de abuso infantil.

De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, los agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 3500 de Baltimore Avenue, en Indianápolis, alrededor de las 10:30 de la noche del domingo 18 de enero, donde se encontraban Proctor, una testigo adulta y el niño de un año.

“Quería sacrificarlo”, dijo a las autoridades

Según el testimonio de la testigo adulta, esta encontró a Proctor sentada sobre el rostro del niño, quien estaba desnuda de la cintura para abajo y gritaba desesperadamente. La mujer explicó que momentos antes ambas habían visto una película de temática religiosa, tras lo cual Proctor comenzó a comportarse de manera extraña y a hacer preguntas inusuales.

Al descubrir la escena, la testigo intervino físicamente para apartar a Proctor del menor. Personal médico de emergencia evaluó posteriormente al niño y determinó que no presentaba lesiones físicas visibles.

Durante entrevistas con la policía, Proctor habría manifestado que pensó que “eso era lo que se suponía que debía hacer” y, posteriormente, admitió haber intentado matar al niño, indicando que esperaba que la testigo adulta la matara a ella después.

Investigación y situación legal

Las autoridades señalaron que Proctor realizó declaraciones explícitas sobre su intención de “sacrificar” al menor y que, al ser interrogada más a fondo, no pudo ofrecer respuestas coherentes. Investigadores indicaron que la mujer podría padecer esquizofrenia, aunque el diagnóstico no ha sido confirmado oficialmente.

Proctor fue trasladada a la cárcel del condado de Marion, donde permanece detenida sin derecho a fianza, mientras continúan las investigaciones del caso.

