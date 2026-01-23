Tommy Lee Walker, hombre afroamericano, declarado inocente 70 años después de su ejecución en Texas
Tommy Lee Walker, ejecutado en Texas por la violación y asesinato de Venice Parker, fue exonerado 70 años después por un tribunal de Dallas
A 70 años de su ejecución, Tommy Lee Walker, fue declarado inocente por el Tribunal de Comisionados del Condado de Dallas. Walker había sido condenado en 1954 por la violación y el asesinato de Venice Parker, una mujer blanca ultimada cerca del aeropuerto Dallas Love Field en 1953.
La corte calificó su condena y ejecución como “profundos errores judiciales”. Walker tenía 19 años al momento de ser acusado. Durante el juicio, la fiscalía presentó como evidencia principal una confesión que él mismo posteriormente retractó, mientras que 10 testigos, incluida su novia, corroboraron su coartada, él estaba presenciando el nacimiento de su hijo la noche del crimen.
Una condena basada en prejuicios raciales
Según el Proyecto Inocencia, la policía comenzó a interrogar a cientos de hombres afroamericanos tras el asesinato de Parker, debido a la falta de pruebas concretas. La supuesta identificación de Walker por un agente de policía y la confesión obtenida bajo presión fueron los únicos elementos que llevaron a su condena a muerte en la silla eléctrica.
El tribunal que revisó el caso afirmó: “La única evidencia directa que vincula a Tommy Lee Walker con este delito es una confesión obtenida mediante el uso de tácticas coercitivas.”
Durante la lectura de la sentencia, Walker expresó su frustración por la injusticia de su caso, señalando que aunque otras personas habían sido liberadas tras ser condenadas por delitos que sí cometieron, él era inocente y no esperaba recibir su libertad.
Reconexión entre familias después de generaciones
La exoneración permitió un encuentro histórico entre las familias de la víctima y del condenado. Joseph Parker, hijo de Venice Parker, y Edward Smith, hijo de Walker, se abrazaron y se conocieron por primera vez. La oficina del fiscal de distrito criminal de Dallas, John Creuzot, publicó fotos del emotivo momento.
Creuzot destacó que, aunque hayan pasado décadas, las injusticias deben ser reparadas: “La justicia no caduca con el tiempo.”
Revisión del caso y colaboración de organizaciones
El caso de Walker fue revisado luego de la investigación de la periodista Mary Mapes para D Magazine, lo que motivó a líderes locales a reexaminar el expediente. La resolución final se elaboró con la participación de la Unidad de Integridad Criminal de la Fiscalía del Condado de Dallas, el Proyecto Inocencia y el Proyecto de Derechos Civiles y Justicia Restaurativa de la Facultad de Derecho de Northeastern.
La declaración oficial del tribunal reconoció el daño causado a Walker, su familia y la comunidad, y subrayó la importancia de revisar condenas injustas, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
