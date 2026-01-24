Alejandro Sanz habla sobre la depresión su sufrió: “No había sentido nada igual en mi vida”

Alejandro Sanz, una de las figuras más emblemáticas de la música en español, decidió romper el silencio y hablar con honestidad sobre un capítulo oscuro en su vida: su lucha contra la depresión.

En una reciente entrevista concedida al diario El País, a propósito del próximo estreno de su serie documental Cuando Nadie Me Ve en Movistar+, el artista profundizó en el diagnóstico que recibió en 2023 y que en su momento encendió las alarmas entre sus seguidores.

Sanz fue enfático al diferenciar la tristeza común de un cuadro depresivo clínico. “Yo sé lo que es la tristeza y la depresión. Porque yo he estado triste y no se parecía en nada a lo que sentí cuando me diagnosticaron”, explicó el intérprete. Para el cantante, la depresión no se manifestó como un sentimiento de pena, sino como una “falta absoluta de sentimientos” y una abrumadora sensación de vacío que nunca antes había experimentado.

El episodio más crítico ocurrió en mayo de 2023, cuando Sanz publicó mensajes en sus redes sociales admitiendo que “a veces no quería ni estar”. Hoy, con la perspectiva del tiempo, el músico reconoce que pudo salir adelante gracias a una combinación de ayuda profesional, el apoyo incondicional de sus amigos y el uso de medicación.

“La primera vez que ocurre no lo reconoces, y eso te asusta el doble”, confesó, admitiendo que incluso tuvo algunos “repuntes” posteriores que ya sabe identificar y gestionar mejor.

Con esta revelación, Alejandro Sanz pone el foco en la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Su testimonio llega días antes de iniciar su nueva gira, demostrando que, aunque el camino hacia la recuperación no es lineal, es posible encontrar “la luciérnaga en el pecho” incluso en los momentos de mayor oscuridad.

