Alex Honnold conquista el Taipei 101 sin cuerdas en hazaña histórica transmitida por Netflix

El alpinista estadounidense Alex Honnold volvió a desafiar los límites del deporte extremo al completar este domingo la escalada sin cuerdas ni arnés del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia, con 508 metros de altura. La ascensión, que había sido postergada un día por condiciones climáticas adversas, fue transmitida en vivo por Netflix y mantuvo en suspenso a audiencias de todo el mundo durante más de una hora.

Honnold superó los 101 pisos del edificio y coronó la aguja final sin incidentes, dentro del tiempo estimado por la producción. Al llegar a la cima, celebró con visible emoción. «¡Enfermo!», exclamó. «¡Estoy tan emocionado!». Luego, como símbolo del momento, se tomó una selfie en lo más alto de la torre.

La transmisión comenzó poco después de las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos, lo que correspondía a la mañana del domingo en Taipei. Durante el ascenso, el escalador enfrentó pequeños contratiempos técnicos: perdió el contacto de audio con su equipo en algunos tramos y, por momentos, dejó de escuchar la música que lo acompañaba. Aun así, mantuvo el ritmo y avanzó con aparente control.

Cerca del final, reconoció el desgaste físico. «¿Sabes qué? Estoy un poco cansado», admitió, antes de señalar también la presencia de viento en la parte alta del edificio. Abajo, miles de residentes observaban desde las calles, mientras otros cientos seguían el ascenso desde el interior del Taipei 101, tomándose selfies y alentándolo a cada metro.

Un formato inédito para el streaming y un reto diferente para Honnold

Este desafío, denominado “Skyscraper Live”, marcó un punto de inflexión tanto en la carrera de Honnold como en la estrategia de Netflix. A diferencia de sus escaladas habituales, que suele realizar en soledad, esta vez estuvo acompañado por cámaras, comentaristas y una audiencia global. Su esposa, Sanni, también estuvo presente, algo poco común, ya que ella misma reveló que normalmente no asiste a este tipo de ascensos.

El proyecto fue desarrollado junto a Plimsoll Prods. Ltd. y la empresa de gestión de riesgos Secret Compass, con un diseño detallado de protocolos de seguridad. “Skyscraper Live” estaba previsto inicialmente para el sábado, pero fue reprogramado por el clima. Grant Mansfield, director ejecutivo de Plimsoll, explicó a Variety que “el enfoque principal ha sido mantener a Alex seguro. Este es un edificio que él conoce muy bien. Es un edificio que es muy adecuado para escalar”.

Netflix también estableció medidas de contingencia. Jeff Gaspin, vicepresidente de series sin guión, dijo que existía un retraso de 10 segundos en la transmisión. «Cortaremos, y es tan simple como eso», afirmó, en referencia a un eventual escenario crítico.

Honnold había pasado meses preparándose, con prácticas específicas en la torre. Según contó a CNN, llevaba cerca de una década con la idea de escalar un rascacielos, consciente de que el reto es muy distinto al de las paredes de roca.

Con esta ascensión, se convirtió en la primera persona conocida en escalar el Taipei 101 sin cuerdas ni redes de seguridad, consolidando una nueva página en la historia de la escalada y dejando uno de los momentos más impactantes del streaming deportivo reciente.

