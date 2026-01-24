Giannis Antetokounmpo, fuera por lesión por más de un mes

La noche del viernes dejó un sabor amargo en Milwaukee, no solo por la ajustada derrota de los Bucks ante los Denver Nuggets por 102-100, sino por la preocupante situación física de su máxima estrella. Giannis Antetokounmpo abandonó el encuentro debido a una lesión en la pantorrilla derecha y, tras el pitido final, el propio jugador encendió las alarmas al declarar que espera estar fuera de combate durante un periodo de cuatro a seis semanas.

El “Greek Freak” tiene programada una resonancia magnética para este sábado, la cual servirá para determinar con exactitud el alcance de una dolencia que lo limitó durante todo el choque contra Denver. Según Giannis, las sensaciones son muy similares a la lesión de pantorrilla que ya lo obligó a perderse partidos al inicio de esta misma temporada.

“Después de la resonancia magnética, me dirán que probablemente me di un golpe en la pantorrilla, en el sóleo o algo así”, declaró Antetokounmpo con un tono de resignación. “Esto es por mi experiencia en la NBA”.

A pesar del dolor que comenzó a sentir desde el primer cuarto, Antetokounmpo intentó forzar su permanencia en la duela. Regresó del vestuario con una venda compresiva en la zona afectada, pero la resistencia física tiene un límite. “Lo sentí la mayor parte del partido, pero no quería dejar de jugar”, admitió el dos veces MVP. “Pero al final, no podía moverme más, así que tuve que parar”.

Entre los rumores de traspaso y el compromiso con Milwaukee

Esta lesión llega en un momento sumamente convulso para la franquicia. Durante meses, el futuro de Giannis ha sido el epicentro mediático por su posible salida, especialmente hacia los New York Knicks, tras tres temporadas consecutivas de eliminaciones prematuras en el Este. Sin embargo, las negociaciones nunca fructificaron y el jugador inició el 2026 vistiendo la misma camiseta de los últimos 12 años.

Aunque el mercado de fichajes cierra el próximo 5 de febrero, las informaciones más recientes sugieren un cambio de rumbo: los Bucks estarían más interesados en rodear mejor a su estrella que en dejarlo ir. En una reciente entrevista con Sam Amick para The Athletic, Giannis intentó cerrar filas con el equipo, aunque dejó algunos matices que mantienen la incertidumbre en el aire.

“Nunca habrá una oportunidad, nunca habrá un momento en que salga y diga: ‘Quiero un traspaso’. No me voy a ir a ningún lado. Estoy comprometido con este equipo. Quiero darle la vuelta a la situación”, afirmó de manera tajante. No obstante, fiel a su estilo de no cerrar puertas por completo, lanzó la responsabilidad a la directiva: “Mi plan es quedarme aquí el resto de mi carrera. Si no me quieren… no soy el que manda. Soy un empleado”.

Actualmente, Antetokounmpo firma una de las mejores campañas estadísticas de su vida con promedios de 29.5 puntos, 10 rebotes y 5.5 asistencias, pero los Bucks navegan en la undécima posición del Este, fuera de puestos de playoffs. Con el 1 de octubre como fecha clave para una posible extensión de 275 millones de dólares, el equipo deberá demostrar que puede ganar, mientras Giannis se enfoca en una recuperación que lo tendrá fuera de las canchas en el tramo más crítico de la temporada.



