Precuela de Legally Blonde ya tiene fecha de estreno

El universo de la icónica Elle Woods está de regreso. Prime Video anunció oficialmente que Elle, la serie que servirá como precuela de la exitosa película Legally Blonde, se estrenará a nivel mundial el próximo 1° de julio.

La producción, a cargo de Hello Sunshine, productora de Reese Witherspoon, y Amazon MGM Studios, no solo confirmó su fecha de llegada para este verano, sino que también dio luz verde para una segunda temporada incluso antes del debut de la primera.

La trama se sitúa años antes de los eventos de la película original de 2001. La serie sigue a una joven Elle Woods durante su etapa en el instituto, explorando las experiencias formativas y los desafíos que moldearon su personalidad antes de convertirse en la brillante abogada de Harvard que conquistó al público hace 25 años.

Reese Witherspoon, quien saltó al estrellato global gracias a este papel, expresó su entusiasmo mediante un comunicado: “Es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo Elle se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos”.

La actriz destacó que la serie mantendrá los valores centrales de la franquicia: la amabilidad, la autenticidad y la confianza en uno mismo.

El relevo generacional recae en la actriz Lexi Minetree, quien asumirá el ambicioso reto de interpretar a la joven Elle. El reparto principal se completa con June Diane Raphael y Tom Everett Scott, quienes interpretarán a Eva y Wyatt, los padres de la protagonista.

En 2001, se estrenó Legally Blonde, filme que sigue a la simpática Elle Woods, una joven que tras terminar con su novio ingresa en Harvard para estudiar Derecho con el objetivo de recuperarlo y se convierte en una gran abogada.

La película recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo. El éxito de la película llevó a Witherspoon a protagonizar en 2003 una segunda parte del filme, que también contó con la participación de actores como Jennifer Coolidge, Bob Newhart o Sally Field.

