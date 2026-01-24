Romeo Santos confesó que no es buen bailarín  

En una industria donde la imagen y el ritmo parecen ir de la mano, Romeo Santos decidió romper el mito. Durante su participación en el popular programa de televisión español La Revuelta, conducido por David Broncano, el intérprete de “Propuesta Indecente” confesó sin tapujos que no es el bailarín que todos creen.

Acompañado por Prince Royce, con quien promociona su exitoso álbum conjunto Better Late Than Never, Santos abordó con humor su relación con el baile. A pesar de ser el máximo referente mundial de la bachata y de tener raíces dominicanas, el artista fue tajante: “Bailo pésimo”, admitió ante un público que reaccionó con risas e incredulidad.

La entrevista, cargada de la irreverencia característica de Broncano, no se limitó a lo profesional. Tanto Romeo como Royce se sometieron a las ya clásicas “preguntas clásicas” del programa, que incluyen temas sobre el patrimonio económico y la vida sexual.

En un ambiente distendido, los artistas recibieron además dos discos de oro por el éxito de su colaboración en España, demostrando que, aunque el baile no sea su fuerte, su conexión con la audiencia española sigue siendo inquebrantable.

Otro de los puntos destacados del encuentro fue la aclaración sobre la supuesta rivalidad entre ambos íconos del género. Los artistas reafirmaron que nunca existió una enemistad real, atribuyendo las especulaciones a las discusiones entre sus respectivos clubes de fans.

Con esta confesión, Romeo Santos humaniza su figura ante los miles de seguidores que esperan verlos en directo durante sus próximas presentaciones en territorio europeo entre junio y julio, dejando claro que su verdadera magia ocurre con su voz y la composición, más que en sus pasos de baile.

Seguir leyendo:

· Romeo Santos y Prince Royce llevarán su gira por Europa

· ¿Qué ciudades visitarán Romeo Santos y Prince Royce con su gira?

· Romeo Santos y Prince Royce conquistan el top global de Spotify con su nuevo álbum