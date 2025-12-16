¿Qué ciudades visitarán Romeo Santos y Prince Royce con su gira?
El anuncio de la gira, que comenzará en abril de 2026, llega poco después del lanzamiento de su primer álbum juntos, Better Late Than Ever
Los íconos de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, desataron euforia entre sus fanáticos al revelar las fechas y ciudades de su esperada gira conjunta: Better Late Than Ever.
Este épico tour, que reunirá a dos de los artistas más influyentes del género en un mismo escenario, arrancará en la primavera de 2026. El espectáculo promete hacer un electrizante recorrido por Estados Unidos y algunas ciudades de Canadá.
La gira comenzará el 1° de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee,y rápidamente se dirigirá a la costa este y el medio oeste. Entre las paradas más destacadas del tour se encuentran el Allstate Arena de Chicago, el Capital One Arena en Washington, D.C., y el TD Garden de Boston.
El sur del país vibrará con el sabor de la bachata en ciudades como Greensboro, y una tripleta en Florida: en el Kaseya Center de Miami (25 de abril), Tampa y Orlando, el 26 y 29.
A principios de mayo, los artistas conquistarán el estado de Texas con presentaciones en San Antonio, Houston, Dallas y Austin.
El tramo final de la gira se concentrará en la costa oeste, con múltiples shows en California. Los Ángeles y sus alrededores serán testigos de la magia con paradas en Sacramento, San Francisco y Los Ángeles.
La gira culminará el 24 de mayo en la Toyota Arena de Ontario, Canadá, con un gran espectáculo final. En total, Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán 24 shows.
Better Late Than Ever es una celebración del género y la trayectoria de ambas superestrellas. Las entradas para el tour saldrán a la venta este viernes.
