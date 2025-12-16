¿Qué ciudades visitarán Romeo Santos y Prince Royce con su gira?

Los íconos de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, desataron euforia entre sus fanáticos al revelar las fechas y ciudades de su esperada gira conjunta: Better Late Than Ever.

Este épico tour, que reunirá a dos de los artistas más influyentes del género en un mismo escenario, arrancará en la primavera de 2026. El espectáculo promete hacer un electrizante recorrido por Estados Unidos y algunas ciudades de Canadá.

La gira comenzará el 1° de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee,y rápidamente se dirigirá a la costa este y el medio oeste. Entre las paradas más destacadas del tour se encuentran el Allstate Arena de Chicago, el Capital One Arena en Washington, D.C., y el TD Garden de Boston.

El sur del país vibrará con el sabor de la bachata en ciudades como Greensboro, y una tripleta en Florida: en el Kaseya Center de Miami (25 de abril), Tampa y Orlando, el 26 y 29.

A principios de mayo, los artistas conquistarán el estado de Texas con presentaciones en San Antonio, Houston, Dallas y Austin.

El tramo final de la gira se concentrará en la costa oeste, con múltiples shows en California. Los Ángeles y sus alrededores serán testigos de la magia con paradas en Sacramento, San Francisco y Los Ángeles.

La gira culminará el 24 de mayo en la Toyota Arena de Ontario, Canadá, con un gran espectáculo final. En total, Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán 24 shows.

Better Late Than Ever es una celebración del género y la trayectoria de ambas superestrellas. Las entradas para el tour saldrán a la venta este viernes.

