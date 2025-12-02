Romeo Santos y Prince Royce conquistan el top global de Spotify con su nuevo álbum

Romeo Santos y Prince Royce, el dúo dinámico de la bachata, hicieron historia al debutar en el primer puesto del Top Albums Debut Global de Spotify.

Los cantante conquistaron el ranking con su álbum colaborativo Better Late Than Never. Lanzado el 28 de noviembre, el proyecto se perfila como una superproducción internacional que consolida el dominio de la música dominicana en el panorama mundial.​

En total, 13 temas le dan forma al álbum que une por primera vez a dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina.

Romeo Santos lideró la producción, fusionando la esencia tradicional de la bachata con ritmos modernos como R&B, afrobeat, reggaetón y sonidos tropicales.

Entre los temas destacados del álbum están “Dardos”, con influencias contemporáneas y letras sobre relaciones tóxicas; “Jezabel”, que mezcla pasión con beats urbanos; y “Ay, San Miguel!”, un homenaje caribeño a la bomba puertorriqueña.

El disco cierra con “La Última Bachata”, un tributo vintage a íconos de la música como Selena Quintanilla, Michael Jackson y Yoskar Sarante, que alterna el español con el inglés.​

Santos compuso la mayoría de las canciones, mientras que Prince Royce contribuyó en las letras cuatro temas: “Better Late Than Never”, “Mi Plan”, “Jezabel” y “Loquita por mí”.

La única colaboración externa es en el tema “Menor”, que cuenta con el artista emergente Dalvin La Melodía.

Previo al lanzamiento del álbum, el 26 de noviembre, Romeo Santos realizó un Listening Party en el Madison Square Garden. También realizó firmas en tiendas de discos en Long Island y Los Ángeles días 28 y 30 de noviembre, respectivamente.

