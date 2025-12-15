Romeo Santos y Prince Royce saldrán de gira juntos en 2026

Tras años de peticiones por parte de sus seguidores, Romeo Santos y Prince Royce, dos de los máximos exponentes de bachata, anunciaron de manera oficial una gira conjunta que iniciará en el año 2026.

El tour, titulado Better Late Than Ever, lleva el mismo nombre de su recién estrenado álbum de colaboración.

El anuncio, que se hizo público este lunes, llega como la extensión natural de un proyecto discográfico que la fanaticada llevaba esperando por más de una década.

El álbum homónimo, el primero de las dos superestrellas, fue lanzado el pasado 28 de noviembre, generando euforia global y dominando las plataformas de streaming.

La confirmación de la gira se realizó de una forma original a través de las redes sociales, mediante un “reel” protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou.

El cómico sketch sirvió de preludio para la esperada cita musical, concluyendo con una promesa clara para sus millones de seguidores: que “lo mejor… aún está por llegar”.

La expectativa por la gira Better Late Than Ever es enorme. Aunque los detalles específicos sobre las ciudades y las fechas exactas del recorrido de conciertos no se han revelado, la promesa de ver a “El Rey de la Bachata” y al “Príncipe de la Bachata” compartiendo el mismo escenario garantiza una serie de eventos inolvidables.

Este tour no solo celebrará su primer disco conjunto, sino que también ofrecerá un repaso por los grandes éxitos individuales que han definido una era en la música latina.

La gira de Romeo Santos y Prince Royce en 2026 apunta a perfilarse como una de las más taquilleras y culturalmente significativas de la próxima década.

Tras el lanzamiento de su primer álbum juntos, Better Late Than Ever los cantantes hicieron historia al debutar en el primer puesto del Top Albums Debut Global de Spotify.

En total, 13 temas le dan forma al álbum que une por primera vez a dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina.

