Romeo Santos y Prince Royce llevarán su gira por Europa

Las máximas estrellas de la bachata moderna, Romeo Santos y Prince Royce, desataron la euforia entre sus seguidores europeos al anunciar oficialmente que llevarán su gira conjunta al Viejo Continente.

Bajo el título Mejor tarde que nunca, el tour celebra el éxito rotundo de su álbum colaborativo Better Late Than Never, el cual ha logrado posicionar varios de sus temas en la cima de las listas de popularidad.

El anuncio se produce en un momento clave para el dúo, coincidiendo con la noticia de que su sencillo “Dardos” alcanzó el número uno en España. Como agradecimiento al apoyo masivo, los artistas confirmaron que el recorrido europeo iniciará el próximo 25 de junio de 2026 en Sevilla, marcando el comienzo de una serie de presentaciones que prometen ser históricas para el género.

La gira tendrá una presencia muy marcada en España, donde además de Sevilla, los íconos de la bachata se presentarán en Madrid, Barcelona, A Coruña, Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Tenerife, Santander y Murcia.

Sin embargo, el fenómeno no se limitará a la península ibérica; Santos y Royce también llevarán su música a países como Alemania, Suecia, Holanda, Reino Unido, Italia y Francia, consolidando su alcance global.

La gira de los cantantes 1° de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee, Estados Unidos. Romeo Santos y Prince Royce también se presentarán ciudades como San Antonio, Houston, Dallas, Austin, Miami, Tampa, Orlando, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, entre muchas otras.

El anuncio de la gira llega tras el debut del álbum en el primer puesto del Top Album Global de Spotify. A través de un video promocional en sus redes sociales, los artistas invitaron a sus fanáticos a “reportarse” con las banderas de sus respectivos países, generando miles de interacciones en cuestión de minutos.

