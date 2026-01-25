Horóscopo chino: 3 signos atraen fortuna del 26 de enero al 1 de febrero

La astrología oriental revela que la semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 estará profundamente influenciada por la energía Yin, vibración asociada a la receptividad, la intuición, la calma y la abundancia que llega sin esfuerzo forzado.

Durante estos días, el horóscopo chino señala que tres signos animales se verán especialmente favorecidos para atraer dinero, oportunidades y equilibrio espiritual, esto según predicciones del sitio YourTango.

A diferencia de semanas dominadas por la energía Yang, donde la acción y el empuje son esenciales, este periodo invita a recibir, soltar el control y confiar en el flujo natural del universo.

Cabra, Cerdo y Dragón serán los grandes beneficiados, cada uno desde una perspectiva distinta, pero igualmente poderosa.

1. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra es uno de los signos más afines a la energía Yin, y esta semana su naturaleza receptiva se ve plenamente activada.

Del 26 de enero al 1 de febrero, la fortuna llega principalmente a través de dinero, acuerdos y oportunidades financieras ventajosas.

Día más afortunado de la Cabra

Viernes 29 de enero, un día ideal para firmar contratos, abrir un negocio, negociar pagos pendientes y recuperar dinero adeudado.

La influencia de la Serpiente de Madera, un signo altamente compatible contigo, potencia la manifestación consciente. Meditar y visualizar lo que deseas ese día será especialmente efectivo.

Colores de la suerte: verde y azul pálido

Signo compatible: Serpiente

Consejo Yin: mantén un perfil bajo y permite que la abundancia llegue sin presión.

2. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para el Cerdo, esta semana representa un equilibrio cósmico. La abundancia llega cuando te atreves a soltar lo que ya no encaja en tu vida. La energía Yin te invita a retirarte, observar y limpiar.

Días clave para el Cerdo

El miércoles 28 de enero, ideal para limpiar tu hogar, ordenar espacios y eliminar objetos o vínculos cargados de energía negativa.

El jueves 29 de enero, la energía positiva comienza a fluir. Es un excelente momento para abrir un negocio, recibir visitas o planear un viaje.

Aunque algunas decisiones pueden resultar incómodas, esta liberación trae consigo una recompensa kármica que te abre el camino a la prosperidad.

Signos compatibles esta semana: Tigre y Conejo

Consejo Yin: confía en tu intuición y no temas cerrar ciclos.

3. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón, signo de poder y ambición, se enfrenta a un aprendizaje clave esta semana: recibir sin luchar.

La energía Yin te pide abandonar la idea de que todo debe ganarse con esfuerzo extremo.

Día más afortunado del Dragón

Viernes 30 de enero, un día perfecto para iniciar proyectos, fortalecer relaciones íntimas y tomar decisiones de negocios.

Cuando permites que la bondad fluya hacia ti, las oportunidades aparecen con mayor facilidad. La paciencia será tu mejor aliada.

Color de la suerte: rojo, para aumentar tu magnetismo y poder personal

Signo compatible: Cerdo, por su naturaleza generosa

Consejo Yin: practica la entrega consciente y la confianza.

¿Cuál es la influencia de la energía Yin esta semana?

La energía Yin favorece la introspección, la sensibilidad emocional y la apertura espiritual.

En términos de fortuna, esto se traduce en abundancia que llega de forma sutil, a través de acuerdos, liberaciones kármicas, decisiones acertadas y encuentros oportunos.

¿Cómo aprovechar la energía Yin?

De acuerdo con la astrología china, son momentos de escuchar la intuición antes de actuar, no forzar resultados, limpiar espacios físicos y emocionales, así como practicar la gratitud y la visualización.

Esta vibración será clave para los signos que saben recibir sin resistirse.

