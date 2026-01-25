Victoria Beckham celebra con las Spice Girls mientras enfrenta una ruptura con su hijo

En una noche llena de nostalgia y afecto, las Spice Girls se reunieron para celebrar el 50 cumpleaños de Emma Bunton, ‘Baby Spice’ en los Cotswolds, Inglaterra.

El emotivo reencuentro, compartido en redes sociales, mostró a Victoria Beckham ‘Posh Spice’, Melanie ‘Mel C’ Chisholm y Geri Halliwell-Horner brindando por su compañera, en una demostración de la perdurable amistad que mantienen a pesar de sus caminos separados. La notable ausencia de Melanie ‘Mel B’ Brown fue la única sombra en la celebración grupal.

Victoria Beckham compartió una fotografía del grupo con un cariñoso mensaje para Bunton, declarando “Te quiero mucho”. El gesto fue celebrado incluso por David Beckham, quien comentó lo alegre que le era verlas juntas y lo emotivo que resultaría para los fans presenciar esa reunión en una noche tan especial.

Escenario familiar

Sin embargo, la alegría del reencuentro contrasta profundamente con el complicado escenario familiar que vive en privado la diseñadora. Días antes de la celebración, su hijo mayor, Brooklyn Beckham, realizó una serie de acusaciones públicas contra sus padres a través de redes sociales, generando una profunda herida en la familia.

Brooklyn afirmó sentirse distanciado y acusó a Victoria y David de intentar “arruinar” su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz, desde antes de su boda en 2022.

Entre los reclamos, el joven aseguró que fue presionado para firmar documentos que, según él, afectarían los derechos sobre su nombre y el futuro de su familia con Peltz. Relató también incidentes durante la boda, como la cancelación del vestido de novia por parte de Victoria y una interrupción en su primer baile, lo que lo dejó “avergonzado”.

Fuentes cercanas a la familia revelaron que Victoria Beckham se sintió profundamente “traicionada” por las declaraciones públicas de su hijo. La diseñadora, quien siempre ha protegido férreamente la imagen y la privacidad familiar, consideró que sus esfuerzos por mantener la armonía y por integrar a Nicola Peltz “como a otra hija” no fueron reconocidos.

El dolor se acrecentó cuando Brooklyn pidió públicamente privacidad y distancia para su nueva familia nuclear, un gesto que Victoria interpretó como un rechazo, especialmente después de haber expresado en múltiples ocasiones su ilusión por convertirse en abuela. Para ella, este pedido de distancia resultó particularmente doloroso.

El conflicto también puso bajo la lupa la administración de las marcas personales de los hijos Beckham. Se recordó que Victoria registró los nombres de sus hijos como marcas comerciales cuando eran menores, una medida que, según fuentes cercanas, respondía a requisitos legales, ya que ellos no podían hacerlo. En la actualidad, se aclaró, cada hijo posee y administra su propia marca.

Hasta el momento, ni Victoria ni David Beckham han hecho declaraciones públicas sobre la disputa. No obstante, personas de su entorno aseguran que ambos padres están afectados por la distancia y que mantienen la disposición para una reconciliación, esperando que Brooklyn decida regresar al seno familiar.

