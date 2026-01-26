3 signos esperan la mejor semana del 26 de enero al 1 de febrero

La semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se presenta como un período clave de suerte, prosperidad y claridad emocional para algunos signos del zodiaco.

Los movimientos planetarios y lunares se alinean de forma armónica creando un clima astrológico que impulsa el avance, la confianza y la toma de decisiones acertadas.

Todo comienza con la Luna en Tauro, que aporta estabilidad tras semanas de intensidad emocional.

Esta energía invita a reconectar con lo seguro, lo real y lo que nutre tanto a nivel material como emocional.

A mitad de semana, la Luna en Géminis activa la comunicación, las ideas y los intercambios, facilitando conversaciones fluidas y acuerdos productivos, reseñó el sitio Spiritualify en sus predicciones semanales.

Hacia el jueves, continúa, con la Luna en Cáncer las emociones salen a la superficie, no para desbordar, sino para ser comprendidas.

Este proceso interno prepara el terreno para la poderosa Luna Llena en Leo del 1 de febrero, que marca un punto de culminación, visibilidad y confianza personal.

En este contexto, Leo, Acuario y Aries son los grandes beneficiados de la semana.

1. Leo

La Luna Llena en tu signo te coloca en el centro de la escena. Tu energía se vuelve magnética y recuperas una confianza profunda en ti mismo.

Esta no es una semana para forzar nada: brillas simplemente siendo auténtico. A comienzos de la semana, la Luna en Tauro te ayuda a evaluar tus relaciones y a reconocer qué vínculos te aportan estabilidad real.

Con Venus en Acuario, la diplomacia y la inteligencia emocional fortalecen tus conexiones más que cualquier gesto exagerado.

Cuando la Luna pasa por Géminis, la comunicación fluye con facilidad, permitiéndote aclarar malentendidos y expresar ideas con soltura.

Al llegar la Luna a Cáncer, emerges desde un lugar más empático y protector, demostrando que tu liderazgo también se basa en la sensibilidad.

2. Acuario

Para ti, esta semana trae un recordatorio importante: la paciencia es una fortaleza.

Has cargado con muchas responsabilidades últimamente, y la Luna en Tauro te invita a bajar el ritmo y redefinir límites con serenidad.

Con el inicio de tu temporada solar y Venus transitando tu signo, el autocuidado y la compasión se vuelven prioritarios.

Descansar, pedir apoyo y cuidar tu energía no te debilita; te fortalece. La Luna en Géminis reactiva tu claridad mental y te devuelve el impulso para avanzar con ideas concretas.

Sin embargo, cuando la Luna entra en Cáncer, conviene escuchar más y reaccionar menos. La Luna Llena en Leo ilumina tus relaciones, amistades y proyectos compartidos.

Esta semana te recuerda que el verdadero progreso llega cuando compartes tu visión con otros.

3. Aries

Esta semana te invita a avanzar con intención. La Luna en Tauro te ayuda a distinguir qué proyectos tienen verdadero potencial y cuáles solo dispersan tu energía.

La paciencia será tu mayor aliada. Con la Luna en Géminis, las ideas se multiplican y las conversaciones abren nuevas puertas, pero no es momento de abarcarlo todo.

Con tantos planetas activando Acuario, el exceso de compromisos puede llevar al agotamiento si no estableces prioridades claras.

Cuando la Luna entra en Cáncer, surge una fase introspectiva. Emociones del pasado pueden aflorar para ser liberadas.

Al llegar la Luna Llena en Leo, recuperas tu fuego, creatividad y confianza natural.

Este cierre de semana es especialmente significativo, ya que prepara el terreno para futuras oportunidades de expansión.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino: 3 signos atraen fortuna del 26 de enero al 1 de febrero

• Marte en Acuario 2026: cómo debe actuar tu signo del zodiaco

• 4 signos zodiacales serán más prósperos si se mudan en 2026