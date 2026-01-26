window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tu horóscopo de Luna Creciente en Tauro para una semana perfecta

La semana del 26 de enero de 2026 comienza con una poderosa Luna Creciente en Tauro; las predicciones astrológicas le dicen a tu signo cómo aprovecharla

La Luna Creciente se presenta con mayor fuerza este lunes en Tauro.

Por  Miguel Angel Castillo

La semana del 26 de enero de 2026 inicia bajo una poderosa Luna Creciente en Tauro, fase lunar que invita a avanzar con calma, constancia y enfoque en lo que realmente vale la pena.

A diferencia de otros momentos más impulsivos del calendario lunar, esta lunación propone frenar, observar y apostar por aquello que crece de manera firme y sostenible, explica la Revista Gente en su horóscopo lunar.

Tauro, signo de tierra regido por Venus, aporta estabilidad, placer, seguridad y sentido práctico.

Bajo su influencia, la Luna Creciente es ideal para revisar hábitos, fortalecer vínculos afectivos, mejorar la economía y darle mayor valor al bienestar emocional y material.

Cada signo del zodiaco recibe esta energía de forma distinta, activando áreas específicas donde conviene sembrar con conciencia para obtener resultados a mediano plazo.

Horóscopo de la Luna Creciente en Tauro signo por signo

Aries: ordenar para crecer

La Luna Creciente activa tu zona económica. Es un excelente momento para revisar gastos, planificar inversiones y darle valor real a tu trabajo.

Las oportunidades aparecen, pero requieren constancia y menos impulsividad.

Tauro: crecimiento personal y autoestima

Esta fase lunar ocurre en tu signo, impulsando cambios en tu imagen, actitud y objetivos.

Es tiempo de tomar decisiones que fortalezcan tu autoestima y te acerquen a una mayor estabilidad emocional.

Géminis: introspección y cierre de ciclos

La energía lunar te invita a bajar el ritmo. Es una semana ideal para la introspección, soltar cargas mentales y cerrar asuntos pendientes antes de iniciar una nueva etapa.

Cáncer: proyectos y vínculos colectivos

La Luna Creciente favorece amistades, alianzas y proyectos grupales.

Es un buen momento para comprometerte con objetivos compartidos y fortalecer redes de apoyo.

Leo: crecimiento profesional

El foco está en el trabajo y la proyección pública. Pueden surgir oportunidades de reconocimiento o mayores responsabilidades. La clave será sostener el esfuerzo con paciencia.

Virgo: expansión con bases sólidas

Se activa el deseo de crecer a través de estudios, viajes o nuevas ideas.

Es una fase ideal para organizar planes a largo plazo y confiar en una visión más amplia de tu camino.

Libra: confianza y acuerdos importantes

La Luna Creciente toca temas emocionales y financieros compartidos.

Es un buen momento para ordenar deudas, cerrar acuerdos y fortalecer la confianza en relaciones clave.

Escorpio: relaciones más estables

Los vínculos toman protagonismo. Esta fase invita a profundizar relaciones afectivas y laborales desde el compromiso, dejando atrás luchas de poder.

Sagitario: bienestar y rutina

El crecimiento llega a través de pequeños cambios en el día a día. Trabajo, salud y hábitos piden atención. Implementa mejoras sostenibles para tu bienestar.

Capricornio: disfrute y creatividad

La energía lunar favorece el romance, la creatividad y los proyectos personales. Es una semana positiva para fortalecer vínculos amorosos y hobbies con proyección.

Acuario: bases emocionales firmes

El hogar y la vida íntima se vuelven centrales. Es un buen momento para ordenar espacios, sanar vínculos familiares y construir una base emocional más segura.

Piscis: comunicación y acuerdos

La Luna Creciente potencia la comunicación. Conversaciones importantes, acuerdos y proyectos mentales avanzan con mayor claridad y enfoque práctico.

¿Qué significa la Luna Creciente en Tauro?

La Luna Creciente representa una etapa de crecimiento, decisión y compromiso con lo que se inició en la Luna Nueva.

Al darse en Tauro, nos recuerda que no todo debe acelerarse: la paciencia, la perseverancia y el disfrute del proceso son la clave del éxito.

¿Cómo aprovechar esta Luna Creciente en Tauro?

Uno de los rituales más simples es:

Ordena tu espacio personal
Escribe una intención relacionada con estabilidad o abundancia
Acompaña el proceso con colores tierra o verdes
Conecta con el cuerpo: descanso, buena alimentación y placer consciente

