Tu horóscopo de Luna Creciente en Tauro para una semana perfecta
La semana del 26 de enero de 2026 comienza con una poderosa Luna Creciente en Tauro; las predicciones astrológicas le dicen a tu signo cómo aprovecharla
La semana del 26 de enero de 2026 inicia bajo una poderosa Luna Creciente en Tauro, fase lunar que invita a avanzar con calma, constancia y enfoque en lo que realmente vale la pena.
A diferencia de otros momentos más impulsivos del calendario lunar, esta lunación propone frenar, observar y apostar por aquello que crece de manera firme y sostenible, explica la Revista Gente en su horóscopo lunar.
Tauro, signo de tierra regido por Venus, aporta estabilidad, placer, seguridad y sentido práctico.
Bajo su influencia, la Luna Creciente es ideal para revisar hábitos, fortalecer vínculos afectivos, mejorar la economía y darle mayor valor al bienestar emocional y material.
Cada signo del zodiaco recibe esta energía de forma distinta, activando áreas específicas donde conviene sembrar con conciencia para obtener resultados a mediano plazo.
Horóscopo de la Luna Creciente en Tauro signo por signo
Aries: ordenar para crecer
La Luna Creciente activa tu zona económica. Es un excelente momento para revisar gastos, planificar inversiones y darle valor real a tu trabajo.
Las oportunidades aparecen, pero requieren constancia y menos impulsividad.
Tauro: crecimiento personal y autoestima
Esta fase lunar ocurre en tu signo, impulsando cambios en tu imagen, actitud y objetivos.
Es tiempo de tomar decisiones que fortalezcan tu autoestima y te acerquen a una mayor estabilidad emocional.
Géminis: introspección y cierre de ciclos
La energía lunar te invita a bajar el ritmo. Es una semana ideal para la introspección, soltar cargas mentales y cerrar asuntos pendientes antes de iniciar una nueva etapa.
Cáncer: proyectos y vínculos colectivos
La Luna Creciente favorece amistades, alianzas y proyectos grupales.
Es un buen momento para comprometerte con objetivos compartidos y fortalecer redes de apoyo.
Leo: crecimiento profesional
El foco está en el trabajo y la proyección pública. Pueden surgir oportunidades de reconocimiento o mayores responsabilidades. La clave será sostener el esfuerzo con paciencia.
Virgo: expansión con bases sólidas
Se activa el deseo de crecer a través de estudios, viajes o nuevas ideas.
Es una fase ideal para organizar planes a largo plazo y confiar en una visión más amplia de tu camino.
Libra: confianza y acuerdos importantes
La Luna Creciente toca temas emocionales y financieros compartidos.
Es un buen momento para ordenar deudas, cerrar acuerdos y fortalecer la confianza en relaciones clave.
Escorpio: relaciones más estables
Los vínculos toman protagonismo. Esta fase invita a profundizar relaciones afectivas y laborales desde el compromiso, dejando atrás luchas de poder.
Sagitario: bienestar y rutina
El crecimiento llega a través de pequeños cambios en el día a día. Trabajo, salud y hábitos piden atención. Implementa mejoras sostenibles para tu bienestar.
Capricornio: disfrute y creatividad
La energía lunar favorece el romance, la creatividad y los proyectos personales. Es una semana positiva para fortalecer vínculos amorosos y hobbies con proyección.
Acuario: bases emocionales firmes
El hogar y la vida íntima se vuelven centrales. Es un buen momento para ordenar espacios, sanar vínculos familiares y construir una base emocional más segura.
Piscis: comunicación y acuerdos
La Luna Creciente potencia la comunicación. Conversaciones importantes, acuerdos y proyectos mentales avanzan con mayor claridad y enfoque práctico.
¿Qué significa la Luna Creciente en Tauro?
La Luna Creciente representa una etapa de crecimiento, decisión y compromiso con lo que se inició en la Luna Nueva.
Al darse en Tauro, nos recuerda que no todo debe acelerarse: la paciencia, la perseverancia y el disfrute del proceso son la clave del éxito.
¿Cómo aprovechar esta Luna Creciente en Tauro?
Uno de los rituales más simples es:
Ordena tu espacio personal
Escribe una intención relacionada con estabilidad o abundancia
Acompaña el proceso con colores tierra o verdes
Conecta con el cuerpo: descanso, buena alimentación y placer consciente
