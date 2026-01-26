Científicos planean usar sismógrafos para cazar basura espacial que reingresa al planeta

La próxima vez que veas una “estrella fugaz” cruzando el cielo, quizá no sea una roca espacial: podría ser basura espacial reingresando sin avisar y ahora hay científicos que quieren rastrearla usando una herramienta que ya estaba ahí, silenciosa, bajo nuestros pies: los sismógrafos.

Esta técnica aprovecha que, durante la reentrada, los objetos generan estampidos sónicos que hacen vibrar el suelo y pueden quedar registrados por redes sísmicas convencionales.

Sismógrafos: el “radar” inesperado para la basura espacial

Los sismómetros nacieron para otra cosa: registrar terremotos y movimientos del terreno, no para seguir chatarra que cae desde órbita. Pero cuando un objeto entra a la atmósfera a velocidades hipersónicas, la onda de choque viaja hacia abajo como un boom sónico, y esa energía puede acoplarse al suelo y aparecer como una señal sísmica.

La idea clave es simple si tienes miles de estaciones sísmicas puedes reconstruir por dónde pasó el objeto mirando qué sensores “se activaron” y en qué momento. Según el estudio, esto permitiría mejorar el seguimiento en casi tiempo real y ayudar a estimar dirección, velocidad y posibles zonas de caída, algo que hoy no siempre se puede verificar de forma independiente cuando ocurre el reingreso.

Qué detectan exactamente: estampidos sónicos que también “retumban” la Tierra

El reingreso no es un evento limpio: es una cadena de calentamiento extremo, fragmentación y cambios rápidos en la dinámica del objeto. Cuando la nave o el fragmento todavía va lo bastante rápido y “entero”, produce una onda de choque tipo cono de Mach; cuando ese cono “toca” el suelo, deja huellas en forma de señales que los sismómetros pueden registrar a lo largo de la trayectoria.

En el caso analizado por los investigadores, usaron datos sísmicos para estudiar la reentrada del módulo orbital Shenzhou-15 (abril de 2024) sobre el sur de California y Nevada, detectando señales asociadas al boom sónico en una gran cantidad de estaciones (incluyendo la Southern California Seismic Network). Además, el paper explica que la complejidad de algunas formas de onda sugiere fragmentación. Al romperse el objeto, distintos pedazos pueden generar varios booms o señales acústicas que terminan apareciendo como patrones más “enredados” en los registros.

La basura espacial no solo es un espectáculo: también puede ser un problema de seguridad y de medio ambiente, porque algunos restos pueden incorporar materiales tóxicos, inflamables o incluso radiactivos, y la respuesta en tierra es sensible al tiempo si hay riesgo para poblaciones o ecosistemas. El propio artículo subraya que hoy el seguimiento desde tierra es limitado: métodos ópticos dependen de línea de visión y fallan en “dark flight”, y ciertos radares útiles no siempre están disponibles públicamente, además de que el plasma del reingreso complica ver bien la fragmentación.

Con redes sísmicas existentes y datos públicos, los científicos proponen una vía para reconstruir trayectorias y desintegración de forma rápida, con el objetivo de ayudar a localizar escombros y orientar operaciones de recuperación o mitigación. El estudio también deja claro un matiz importante. Si un fragmento grande llega a impactar, puede hacerlo antes de que se detecte su boom (porque el sonido tarda), pero aun así el método puede acelerar mucho la localización posterior frente a lo que se logra con las herramientas tradicionales.

