Qué hacer si te pagan menos por no tener papeles

En Estados Unidos, miles de trabajadores inmigrantes reciben salarios más bajos de lo que marca la ley solo por no tener estatus migratorio. Esta práctica es ilegal y constituye una forma de explotación laboral. Aunque no tengas papeles, existen derechos que te protegen y acciones concretas que puedes tomar. Te decimos lo que puedes hacer en estos casos.

Algunos trabajos pueden llegar a ser pesados y exigir mayor esfuerzo físico. Es importante que consideres exigir un pago justo por los servicios que prestes. Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

Pagar menos por no tener papeles es ilegal

La ley laboral federal establece que toda persona que trabaja en Estados Unidos tiene derecho al salario mínimo y al pago de horas extra, sin importar su estatus migratorio. Que un empleador pague menos, retrase el sueldo o niegue pagos argumentando que el trabajador “no tiene papeles” es una violación de la ley.

Esto aplica en sectores donde la comunidad latina tiene alta presencia, como construcción, limpieza, agricultura, restaurantes, fábricas y cuidado de personas. Si crees que estás siendo víctima de este tipo de situaciones, puedes considerar las siguientes recomendaciones:

1. Identifica si están violando tus derechos laborales

Algunas señales claras de abuso laboral incluyen:

Te pagan menos del salario mínimo estatal o federal.

No te pagan horas extra aunque trabajes más de 40 horas a la semana.

Te pagan en efectivo para evitar registros.

Te descuentan dinero sin explicación.

Te amenazan con “llamar a inmigración” si reclamas.

Si alguna de estas situaciones ocurre, es posible que estés siendo víctima de explotación.

2. Reúne pruebas de tu trabajo y pagos

Antes de denunciar, es importante guardar toda la información posible. Esto puede incluir:

Mensajes de texto o audios con tu empleador.

Fotos de horarios, listas de turnos o lugares de trabajo.

Recibos de pago, aunque sean informales.

Anotaciones personales con fechas, horas trabajadas y montos recibidos.

No necesitas tener contrato escrito para demostrar que trabajaste.

3. Puedes presentar una queja sin revelar tu estatus migratorio

Las agencias laborales no están autorizadas a preguntar por tu situación migratoria. Puedes presentar una queja ante:

El Departamento de Trabajo de tu estado.

La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo federal.

Estas entidades investigan abusos salariales y pueden obligar al empleador a pagar lo que te debe.

4. Busca apoyo legal y organizaciones comunitarias

Existen organizaciones que ofrecen ayuda gratuita o de bajo costo a trabajadores inmigrantes. Muchas cuentan con personal bilingüe y experiencia en casos donde el trabajador no tiene papeles.

También hay clínicas legales y centros comunitarios que pueden orientarte sobre cómo denunciar de forma segura.

Algunos empleadores pueden llegar a estafarte con el salario aprovechándose de tu estatus migratorio. Es importante que sepas identificar este tipo de situaciones. Crédito: Alicia97 | Shutterstock

¿Qué hacer si tu empleador te amenaza?

Amenazar con deportación para evitar que reclames tu salario es una forma de represalia ilegal. Si esto ocurre:

No firmes documentos que no entiendas.

Busca asesoría legal de inmediato.

Guarda cualquier prueba de la amenaza.

En algunos casos, estas represalias pueden incluso abrir la puerta a protecciones migratorias especiales.

Denunciar protege a otros trabajadores

Aunque denunciar puede dar miedo, hacerlo ayuda a frenar prácticas abusivas que afectan a toda la comunidad. Los empleadores que pagan menos por “no tener papeles” suelen explotar a muchas personas al mismo tiempo.

Defender tus derechos laborales no te convierte en criminal. Trabajar no es un delito, pero explotar sí lo es y es importante detenerlo por ti y por los demás trabajadores.

