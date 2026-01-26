Sergio Ramos tiene preacuerdo para comprar al Sevilla, según reportes

El nombre de Sergio Ramos vuelve a sacudir al fútbol español. El defensor, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista profesional y que jugó hasta diciembre en los Rayados de Monterrey, ha alcanzado un preacuerdo con los principales accionistas del Sevilla FC para negociar la compra del club de Primera División en el que se formó y al que defendió en dos etapas como jugador.

La operación marcaría un giro histórico para la entidad andaluza y colocaría a Ramos como uno de los exfutbolistas con mayor protagonismo institucional en el fútbol europeo.

🚨⚽️ Informa Manolo Aguilar en @Carrusel



ℹ️ @SergioRamos llega a un principio de acuerdo con el grupo de accionistas referencia del @SevillaFC para comprar el club



➕Más información: pic.twitter.com/15xeV6itCD — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 25, 2026

Una oferta de 400 millones que convenció a los accionistas

La propuesta económica presentada por Sergio Ramos, cifrada en unos 400 millones de euros, equivalentes a $474.6 millones de dólares, fue comunicada de manera informal a varios accionistas hace aproximadamente dos semanas y ha sido suficiente para convencer a las familias propietarias del Sevilla.

Según adelantó Radio Sevilla y pudo confirmar EFE, ambas partes abrirán ahora un periodo de negociación exclusiva, en el que se analizarán en detalle las cuentas y la situación financiera del club antes de cerrar un acuerdo definitivo.

Alianza estratégica con capital internacional

Para llevar adelante la operación, Sergio Ramos se ha asociado con el empresario argentino Martín Ink, actual CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense con presencia en distintas estructuras del fútbol internacional.

Este grupo mantiene además una vinculación profesional con Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla FC, lo que refuerza la viabilidad y el peso estratégico del proyecto encabezado por el excapitán de la selección española.

¿Cuándo fue el último partido de Sergio Ramos?

La etapa de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey generó una enorme expectativa entre los aficionados, que soñaban con conquistar un título bajo su liderazgo. Sin embargo, ese objetivo no llegó a concretarse.

La salida del defensor español del club regiomontano tomó por sorpresa incluso a la directiva. Ramos anunció su adiós tras la eliminación ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025, partido que terminó siendo su último encuentro oficial en el fútbol mexicano.

Un regreso al Sevilla desde los despachos

Mientras su futuro como futbolista sigue abierto, Sergio Ramos da pasos firmes para regresar al Sevilla FC, esta vez desde una dimensión completamente distinta: la de propietario e inversor principal.

De concretarse la operación, el histórico defensor cerraría un círculo único en el fútbol moderno, pasando de canterano y referente del primer equipo a protagonista clave en la gestión del club que marcó el inicio de su carrera.

Sigue leyendo:

– Sergio Ramos estaría a punto de comprar al Sevilla

– Carlos Hermosillo cuestiona el paso de Sergio Ramos en México