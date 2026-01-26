Última ronda de pagos del Seguro Social: ¿Quiénes recibirán hasta $5,000 este 28 de enero?

La tercera ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) finaliza esta semana distribuyendo los beneficios a los más de 70 millones de jubilados en Estados Unidos con montos que alcanzan hasta los $5,000 dólares.

De acuerdo con el cronograma de pago publicado por el Seguro Social, la ronda se realizará este miércoles 28 de enero para los jubilados después de 1997, con fecha de nacimiento entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Los montos destinados a cada beneficiario dependerán de varios factores, especialmente la edad de jubilación. Por lo que aquellos adultos mayores que solicitaron su retiro a los 62 años recibirán $2,000 dólares, el cual es el pago mínimo de la entidad, esto ocurre porque al jubilarse con anticipación se le descuenta el 30% de los beneficios mensuales.

Por su parte, los jubilados entre los 65 y 67 años reciben el 100% del beneficio, que equivale a $3,000 dólares mensuales. Mientras que, los jubilados que retrasan su retiro hasta los 70 años obtienen la cantidad más elevada, unos $5,000 dólares mensuales, es decir, más del 100% de los beneficios cada mes.

Los próximos cheques del Seguro Social se enviarán en el mes de febrero tanto para los jubilados antes de 1997 como para los asegurados a los programas sociales de Seguridad Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad (SSDI), más las tres rondas de pago para los jubilados después de mayo de 1997.

Sigue leyendo: