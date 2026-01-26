Usuarios reportan fallos en TikTok tras cambio de dueños

TikTok está dando señales claras de “algo no anda bien” en Estados Unidos: durante el fin de semana y todavía hoy, usuarios y creadores reportan fallas que van desde el feed “Para ti” raro hasta videos que no terminan de publicarse. Lo más llamativo es el timing ya que el caos llega a pocos días de que la operación de TikTok en EE.UU. pasara a manos de nuevos accionistas estadounidenses, así que el ruido en redes está servido.

TikTok falla tras el cambio de dueños

El problema estalló en lo que muchos describen como el “primer fin de semana” después de la transición de la división estadounidense, y TikTok no dejó claro desde el inicio qué estaba pasando, lo que aumentó la confusión. En paralelo, DownDetector registró un pico de reportes desde la madrugada del domingo, señal de que no fue un caso aislado de “me anda mal a mí”. Por eso, aunque algunos lo ven como “cosas de algoritmo”, la sensación general es que hubo fallas reales de plataforma (y no solo mala suerte con el alcance).

Cuando un servicio del tamaño de TikTok falla, los usuarios inmediatamente conectan puntos, sobre todo si hay un cambio corporativo reciente de por medio. Incluso en el texto se menciona que hubo gente que asoció las fallas con temas políticos y con el cambio de propietarios, aunque no hay evidencia de que la caída esté directamente relacionada con eso.

¿Qué fallo están sufriendo los usuarios?

El síntoma más repetido (y el más desesperante si vives de subir contenido) es que muchos videos se quedan “under review” (en revisión) indefinidamente, sin publicarse aunque pasen horas. En el reporte se menciona el caso de un video que seguía sin salir después de seis horas, algo que para creadores habituales es una eternidad. Además, varios usuarios también notaron problemas para cargar comentarios y otras funciones, como si partes del servicio estuvieran “a medias”.

Otro efecto raro fue que el “For You Page” (FYP / Para ti) pareció reiniciarse, mostrando contenido más genérico o distinto al que normalmente sirve el algoritmo. En la práctica, eso se siente como cuando una app “se olvidó” de lo que te gusta, y te manda videos que no tienen nada que ver contigo (y, de paso, le corta las piernas al alcance de muchos creadores).

También se reportaron errores variados de funcionamiento (“other functionalities of the site”), lo que encaja con un escenario típico de incidentes: no falla una sola cosa, sino varias piezas a la vez.

