5 errores que sigues cometiendo en San Valentín con tu pareja: ¿No te das cuenta?

Aunque el Día de San Valentín es la fecha más romántica del año, en la que el amor vuela por los aires y Cupido va por doquier lanzando sus flechitas, para algunos parece la oportunidad perfecta para embarrarla con su pareja. Y lo más increíble… No te das cuenta.

Desde el detalle que eliges para esa persona especial, sea hombre o mujer, hasta las expectativas erróneas que pretendes imponer por tratarse del 14 de febrero. Te compartimos cuáles son esas fallas que sigues cometiendo en San Valentín, como la típica reflexión de “tropezar con la misma piedra”.

Escucha a tu pareja, analiza la ocasión y decide sabiamente qué quieres hacer o qué intenciones tienes.

5 errores que sigues cometiendo en el Día de San Valentín

1. Repetir el mismo regalo todos los años

Está bien que vayas directamente por tus chocolates y flores, dos obsequios tradicionales para San Valentín, pero escucha con atención lo que dice tu pareja, porque es probable que hace algunas semanas te haya soltado una pista sobre el regalo que deseaba recibir. Pero allí vas tú, con los mismos bomboncitos de cereza y el ramo de ocho rosas, una por cada año de amor. ¡Bah!

El problema no es el regalo o que sea superficial, sino que claramente no has complacido a tu pareja, simplemente por no prestar atención.

2. Dejar todo para último momento

La improvisación rara vez juega a favor en San Valentín. Reservas agotadas, regalos apresurados y horarios mal coordinados suelen ser el resultado. Planificar con anticipación demuestra interés y evita tensiones innecesarias el mismo día. Si dejaste todo para último momento, podrías quedar como un perdedor. ¿Para qué arriesgarte?

3. Convertir la fecha en una “prueba de amor”

Cuidado, porque aquí es donde muchas parejas caen. San Valentín no debería convertirse en un examen emocional. Medir el amor según el plan, el regalo o la publicación en redes sociales genera presión y comparación. El afecto se construye a lo largo del año, no en una sola fecha del calendario.

4. Pedir perdón por ser San Valentín

Es probablemente el peor error de todos, porque recurres a un contexto para pedir perdón por algo que haya sucedido anteriormente. Puede funcionarte la primera vez, pero después tu pareja sentirá que tomas el 14 de febrero como confesionario para dejar todos tus pecados.

Por el contrario, si necesitas pedir perdón a tu pareja, hazlo previamente, de modo que San Valentín sea la oportunidad perfecta para consolidar esa reconciliación.

5. No consultar el plan

Es el primo hermano del segundo error, porque si bien no dejaste todo para último momento, planificaste el día sin la opinión de tu pareja. La comunicación es clave, ya que días antes podrías ir preguntando o curioseando sobre qué les gustaría hacer.

También depende del estilo de tu pareja, es decir, si le gustan los sorpresas o planificar la ocasión juntos. No te desboques en organizar 24 horas de amor y romance, no, habla con esa persona. Incluso, hay días de San Valentín en los que compartir media copa de vino en casa, en intimidad y conexión, es más que suficiente.

