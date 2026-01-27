Chris Dudley, exjugador de la NBA, se postula como aspirante republicano a gobernador de Oregon

Chris Dudley, exjugador los Portland Trail Blazers y de otros equipos en la NBA, se postula por segunda ocasión como aspirante republicano a gobernador de Oregon.

Durante 16 temporadas, el exatleta de Connecticut disputó el balón bajo el tablero y ahora pretende que su fama le alcance para convertirse en gobernador, objetivo no alcanzado en 2010, cuando se quedó dos puntos abajo del demócrata John Kitzhaber.

Luego de su retiro como jugador de baloncesto profesional en 2002, Dudley se graduó de Yale y trabajó en finanzas.

Posteriormente, al ser diabético desde años creó una fundación dedicada a niños con diabetes tipo 1.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el republicano de 60 años anunció su postulación tratando de desmarcarse de los políticos tradicionales que han gobernado Oregon.

“Amo a Oregón, y aunque tenemos algunos problemas graves, hay soluciones y creo que nuestros mejores días están por venir. Sin embargo, para resolver estos desafíos, deben cesar las promesas vacías, los insultos, las acusaciones y el alarmismo que no han resuelto nada. Mereces algo mejor”, expresó.

Chris Dudley se retiró de la duela en 2002 y después se dedicó a estudiar hasta graduarse en Yale. (Crédito: Bill Kostroun / AP)

La propuesta del exjugador de equipos como los Cleveland Cavaliers, New Jersey Nets, Portland Trail Blazers, New York Knicks y Phoenix Suns, se basa en tres ejes principales: educación de calidad, seguridad, asequibilidad y empleos bien remunerados.

Durante una entrevista concedida al periódico The Oregonian, Dudley reconoció que, su amor por Oregon y la frustración de la gente derivada de la situación política actual, lo impulsaron a volver a postularse como precandidato a gobernador.

“Considero imperativo que busquemos a alguien de fuera de Salem, que esté alejado de la política partidista, de los insultos y las acusaciones. Debe tener experiencia, trayectoria y capacidad de unir a la gente para resolver estos problemas”, subrayó.

El objetivo inmediato del exjugador de la NBA consiste en superar a su correligionaria de partido Christine Drazan quien, durante las elecciones celebradas en 2022, perdió por casi cuatro puntos porcentuales ante la demócrata Tina Kotek cuyo índice de aprobación durante todo su mandato se ha ubicado por debajo de 50%.

Cabe señalar que, desde 1982, ningún candidato del Partido Republicano ha vuelto a gobernar en Oregon.

Sigue leyendo:

• Los restos de un exalcalde de Oregon desaparecido fueron identificados 20 años después

• Denuncian que ICE arrestó a padres venezolanos en Portland mientras buscaban atención médica para su hija

•