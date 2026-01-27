Gilberto Mora enciende de nuevo las alarmas en la selección de México

La selección de México todavía no se repone de los sustos que ha recibido en los últimos meses por las bajas de Alexis Vega, Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Israel Reyes y César “Chino” Huerta, cuando ahora se les une Gilberto Mora que a causa de una pubalgia prendió las alarmas en el Tricolor

Gilberto Mora no pudo estar presente en los partidos de preparación contra Panamá y Bolivia, al reportar con una molestia que generó temor en el entorno de la selección nacional por ser una zona bastante incómoda y que ha provocado que muchos jugadores queden fuera de circulación por mucho tiempo.

LA LESIÓN DE GILBERTO MORA. 🚨 La joven estrella de Tijuana sufre de pubalgia. @jessizamora con los detalles en #TotalSports. pic.twitter.com/RlNyKMsmDA — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 27, 2026

Por un momento se habló de una pequeña molestia muscular, pero ya después al ser revisado a fondo por el servicio médico de la selección nacional y el reporte de los médicos de Xolos, se llegó a la conclusión en el diagnóstico que se trataba de la molesta pubalgia.

Mora llegó listo para poder mostrarse con la selección de México en estos dos partidos de preparación, pero después de ser revisado por los médicos del cuadro nacional lo mandaron de regreso a Tijuana con el diagnóstico inicial de este padecimiento para después ser confirmado con estudios más a fondo que se trataba de la incómoda pubalgia.

De acuerdo a los reportes preliminares, Mora sufre esta dolencia, pero no es tan grave y se prevé que en mes y medio a más tardar pueda estar de regreso en las canchas para poder retomar el ritmo de juego y poder ser convocado para el encuentro de preparación del 28 de marzo en el Estadio Azteca (Banorte) contra Portugal en la reinauguración de este icónico escenario.

El cuerpo técnico de Xolos no presionará la recuperación del joven jugador y tampoco le cargará de presión para que pueda retornar antes del tiempo estimado como pasó con Santiago Giménez en el Milan en donde el apresuramiento en su rehabilitación de un tobillo derivó en un procedimiento quirúrgico en Países Bajos que lo tiene en el filo de la butaca de perderse el Mundial.

“Otra vez la maldita pubalgia…”



Y sí, otra vez… porque parece que a nadie le gusta buscar el porqué.



A Gilberto Mora le diagnosticaron pubalgia.

La misma lesión que ya pasó Lamine Yamal

y Franco Mastantuono.



¿Porque justo a ellos siendo tan jóvenes? pic.twitter.com/t1ufCcPbHj — ZONA MX (@zonamxoficial) January 21, 2026

Mora había tenido demasiada actividad y además de la Liga MX estuvo concentrado con la selección Sub 20 que fue eliminada en cuartos de final del Mundial de la categoría celebrado en Chile por el combinado argentino cuando se pensaba que podían avanzar a las semifinales por lo menos, pero finalmente cayeron a manos de los jóvenes sudamericanos.

Seguir leyendo:

– La MLS lanza fuerte recordatorio a la selección de México

– América confirmó baja indefinida de Israel Reyes por lesión con el Tricolor

– El “Tala” Rangel le da un espaldarazo a Guillermo Ochoa





